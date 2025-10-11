Пользователям iPhone рекомендуют срочно включить одну функцию: она спасает от хакеров

Спор между фанатами iPhone и Android не утихает, так как у каждой экосистемы есть свои преимущества. Например, на Android все проще и свободнее. Зато у iOS есть свои эксклюзивные функции, которые лучше заботятся о безопасности.

Среди функций iOS 26, которые стоит попробовать, особенно выделяются новый интерфейс iMessage, фильтрация вызовов и функция визуального интеллекта, пишет slashgear.com. Но этим все не исчерпывается – ведь есть и одно полезное дополнение в области конфиденциальности, позволяющее защитить вас от уязвимостей в интернете.

Дело в том, что при просмотре веб-страниц регистрируется не только история поиска. Веб-сайт может собирать и прочие данные, например, ваш IP-адрес, модель устройства и местоположение. Хотя эта информация в первую очередь используется для улучшения целевой рекламы, нельзя поручиться, что все сервисы одинаково добросовестны и не будут злоупотреблять этой информацией.

В iOS 26 появился переключатель, позволяющий улучшить защиту от отслеживания и сбора отпечатков пальцев (причем даже в режиме инкогнито). Поэтому лучше регулярно обновлять свой iPhone, чтобы вовремя получать важные обновления безопасности.

Чтобы расширенную защиту отслеживания и снятия отпечатков пальцев в iOS:

Перейдите в "Настройки" > "Основные" > "Обновление ПО". Убедитесь, что у вас установлена ​​последняя доступная версия iOS 26. Обязательно зайдите в App Store и убедитесь, что браузер Safari тоже обновлен.

Откройте "Настройки" > "Приложения" > "Safari". Вы также можете воспользоваться строкой поиска в верхней части экрана, чтобы быстрее найти нужный раздел.

Прокрутите страницу вниз и нажмите "Дополнительно".

Нажмите "Расширенная защита от отслеживания и сбора отпечатков пальцев". По умолчанию должен быть установлен режим "Приватный просмотр", то есть режим инкогнито.

Измените значение на "Все просмотры" и вернитесь назад.

Эта функция доступна только в приложении, поэтому вы сможете воспользоваться ею, только если работаете именно с Safari для просмотра веб-страниц на iPhone. Если же вы предпочитаете Chrome, то вам понадобится изменить некоторые рекомендуемые настройки конфиденциальности Google.

Ранее сообщалось, что многие пользователи были недовольны обновлением iOS 26 для iPhone. Впрочем, справиться с возможными поначалу сбоями можно довольно просто.