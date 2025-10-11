Користувачам iPhone рекомендують терміново ввімкнути одну функцію: вона рятує від хакерів

Суперечка між фанатами iPhone і Android не вщухає, оскільки у кожної екосистеми є свої переваги. Наприклад, на Android все простіше і вільніше. Зате в iOS є свої ексклюзивні функції, які краще піклуються про безпеку.

Серед функцій iOS 26, які варто спробувати, особливо виділяються новий інтерфейс iMessage, фільтрація викликів і функція візуального інтелекту, пише slashgear.com. Але цим все не вичерпується — адже є й одне корисне доповнення у сфері конфіденційності, що дає змогу захистити вас від вразливостей в інтернеті.

Річ у тім, що під час перегляду веб-сторінок реєструється не тільки історія пошуку. Веб-сайт може збирати й інші дані, наприклад, вашу IP-адресу, модель пристрою і місце розташування. Хоча ця інформація насамперед використовується для поліпшення цільової реклами, не можна поручитися, що всі сервіси однаково сумлінні і не будуть зловживати цією інформацією.

В iOS 26 з'явився перемикач, що дає змогу поліпшити захист від відстеження та збору відбитків пальців (причому навіть у режимі інкогніто). Тому краще регулярно оновлювати свій iPhone, щоб вчасно отримувати важливі оновлення безпеки.

Щоб розширений захист відстеження та зняття відбитків пальців в iOS:

Перейдіть у "Налаштування" > "Основні" > "Оновлення ПЗ". Переконайтеся, що у вас встановлено останню доступну версію iOS 26. Обов'язково зайдіть в App Store і переконайтеся, що браузер Safari теж оновлено.

Відкрийте "Налаштування" > "Додатки" > "Safari". Ви також можете скористатися рядком пошуку у верхній частині екрана, щоб швидше знайти потрібний розділ.

Прокрутіть сторінку вниз і натисніть "Додатково".

Натисніть "Розширений захист від відстеження та збору відбитків пальців". За замовчуванням має бути встановлений режим "Приватний перегляд", тобто режим інкогніто.

Змініть значення на "Усі перегляди" і поверніться назад.

Ця функція доступна тільки в додатку, тому ви зможете скористатися нею, тільки якщо працюєте саме з Safari для перегляду веб-сторінок на iPhone. Якщо ж ви віддаєте перевагу Chrome, то вам знадобиться змінити деякі рекомендовані налаштування конфіденційності Google.

Раніше повідомлялося, що багато користувачів були незадоволені оновленням iOS 26 для iPhone. Втім, впоратися з можливими спочатку збоями можна досить просто.