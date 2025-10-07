Новый гаджет Apple изменит мир: что приготовила компания на 20-летие iPhone (фото)

В 2027 году исполнится 20 лет с момента выхода первого iPhone, который задал тренд на современные смартфоны. По слухам, к этой дате Apple готовит нечто столь же интересное — умные очки, способные преобразить мир портативной электроники.

Еще в 2017 году аналитик Джин Манстер предсказывал, что если Apple выпустит AR-очки, они станут "технологически важнее, чем iPhone". Сейчас Apple активно перенаправляет ресурсы с проекта гарнитуры Vision Pro на разработку более массовых и доступных умных очков с дополненной реальностью, пишет Phone Arena.

Что известно

По слухам, дебютная версия аксессуара может появиться уже в 2026 году. Поначалу это будет гаджет без дисплея. Он будет работать в связке с iPhone, выполняя роль вспомогательного ассистента. Многие аналитики считают, что под началом Тима Кука компания совершит инновацию, как этого добивался Стив Джобс, и в 2027 году выпустит полноценные AR-очки с экраном и умными функциями.

Важным техническим прорывом, который сделает это возможным, станет 2-нанометровый техпроцесс для чипов от TSMC. Он необходим для сочетания высокой производительности при максимальной энергоэффективности. Для легких очков, в которых будет компактный аккумулятор, это решающий фактор удобства эксплуатации.

Ситуация напоминает 2007 год. Apple не изобрела смартфон с нуля, но сделала свой продукт интуитивно понятным и удобным. Сегодня на рынке уже есть умные очки от Meta и других брендов. Но калифорнийский IT-гигант намерен задать новый стандарт для всей отрасли.

Что насчет iPhone

Параллельно с очками, в 2027 году Apple может представить и революционный iPhone. По слухам, это будет полностью безрамочный смартфон-моноблок без кнопок, вырезов и даже порта для зарядки. Будет ли это нечто, в чем потребители нуждались, сами не подозревая об этом, как предписывал Стив Джобс, покажет время.

