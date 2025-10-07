Ваш iPhone слишком быстро разряжается: виноватым может быть одно простое приложение

Главная претензия пользователей iPhone заключается в том, что смартфон работает без подзарядки недостаточно долго. Но дело бывает даже не в том, что батарея слабовата, а дисплей постоянно включен на полную яркость. Виной всему может оказаться обыкновенный интернет-браузер.

Люди могут пользоваться браузером Chrome от Google каждый день и недоумевать, почему iPhone так быстро разряжается, пишет slashgear.com. А причина как раз в браузере: пользователи отмечают, что, если приложение Chrome открыто, то аккумулятор разряжается гораздо быстрее, причем для этого даже необязательно открывать сами вкладки. Один из участников Reddit сообщал, что приложение израсходовало почти 40% заряда аккумулятора менее чем за два часа.

Как поясняют специалисты, браузер Chrome разработан компанией Google, владеющей экосистемой Android. Поэтому он бывает недостаточно оптимизирован для устройств Apple, в отличие от их "родного" браузера Safari. Но многие пользователи iPhone предпочитают именно Chrome, потому что считают его интерфейс удобнее, чем у Safari.

Еще один фактор, влияющий на быстрый разряд батареи, – это постоянная фоновая синхронизация данных с учетной записью Google. Даже пользователи Android заметили эту проблему на своих смартфонах.

Также могут сыграть роль ограничения Apple, связанные с WebKit для сторонних браузеров. По сути, они подавляют конкуренцию, не позволяя другим браузерам использовать собственные движки на платформе iOS. Вместо этого они должны работать на WebKit. В результате некоторые функции, оптимизирующие производительность сторонних браузеров, бывают ограничены.

Если все-таки вы не хотите переходить на Safari, а iPhone из-за Chrome разряжается слишком быстро, то можно попробовать альтернативы вроде Firefox Focus и Brave. Там, правда, есть только базовые функции, но зато и батарея не пострадает.

