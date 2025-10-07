Ваш iPhone занадто швидко розряджається: винним може бути один простий додаток

Головна претензія користувачів iPhone полягає в тому, що смартфон працює без підзарядки недостатньо довго. Але справа буває навіть не в тому, що батарея слабенька, а дисплей постійно ввімкнений на повну яскравість. Виною всьому може виявитися звичайний інтернет-браузер.

Люди можуть користуватися браузером Chrome від Google щодня і дивуватися, чому iPhone так швидко розряджається, пише slashgear.com. А причина якраз у браузері: користувачі відзначають, що, якщо застосунок Chrome відкрито, то акумулятор розряджається набагато швидше, причому для цього навіть необов'язково відкривати самі вкладки. Один з учасників Reddit повідомляв, що додаток витратив майже 40% заряду акумулятора менш ніж за дві години.

Як пояснюють фахівці, браузер Chrome розроблено компанією Google, що володіє екосистемою Android. Тому він буває недостатньо оптимізований для пристроїв Apple, на відміну від їхнього "рідного" браузера Safari. Але багато користувачів iPhone віддають перевагу саме Chrome, тому що вважають його інтерфейс зручнішим, ніж у Safari.

Ще один фактор, що впливає на швидкий розряд батареї, — це постійна фонова синхронізація даних з обліковим записом Google. Навіть користувачі Android помітили цю проблему на своїх смартфонах.

Також можуть зіграти роль обмеження Apple, пов'язані з WebKit для сторонніх браузерів. По суті, вони пригнічують конкуренцію, не дозволяючи іншим браузерам використовувати власні движки на платформі iOS. Замість цього вони повинні працювати на WebKit. У результаті деякі функції, що оптимізують продуктивність сторонніх браузерів, бувають обмежені.

Якщо все-таки ви не хочете переходити на Safari, а iPhone через Chrome розряджається занадто швидко, то можна спробувати альтернативи на кшталт Firefox Focus і Brave. Там, щоправда, є тільки базові функції, але зате й батарея не постраждає.

