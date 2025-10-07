Новий гаджет Apple змінить світ: що приготувала компанія на 20-річчя iPhone (фото)

У 2027 році виповниться 20 років з моменту виходу першого iPhone, який задав тренд на сучасні смартфони. З чуток, до цієї дати Apple готує щось настільки ж цікаве — розумні окуляри, здатні перетворити світ портативної електроніки.

Ще в 2017 році аналітик Джин Манстер передбачав, що якщо Apple випустить AR-окуляри, вони стануть "технологічно важливішими, ніж iPhone". Зараз Apple активно перенаправляє ресурси з проєкту гарнітури Vision Pro на розробку більш масових і доступних розумних окулярів з доповненою реальністю, пише Phone Arena.

Що відомо

За чутками, дебютна версія аксесуара може з'явитися вже у 2026 році. Спочатку це буде гаджет без дисплея. Він працюватиме у зв'язці з iPhone, виконуючи роль допоміжного асистента. Багато аналітиків вважають, що під керівництвом Тіма Кука компанія зробить інновацію, як цього домагався Стів Джобс, і в 2027 році випустить повноцінні AR-окуляри з екраном і розумними функціями.

Важливим технічним проривом, який зробить це можливим, стане 2-нанометровий техпроцес для чіпів від TSMC. Він необхідний для поєднання високої продуктивності за максимальної енергоефективності. Для легких окулярів, у яких буде компактний акумулятор, це вирішальний фактор зручності експлуатації.

Ситуація нагадує 2007 рік. Apple не винайшла смартфон з нуля, але зробила свій продукт інтуїтивно зрозумілим і зручним. Сьогодні на ринку вже є розумні окуляри від Meta та інших брендів. Але каліфорнійський IT-гігант має намір задати новий стандарт для всієї галузі.

Що щодо iPhone

Паралельно з окулярами, у 2027 році Apple може представити і революційний iPhone. За чутками, це буде повністю безрамковий смартфон-моноблок без кнопок, вирізів і навіть порту для зарядки. Чи буде це щось, чого споживачі потребували, самі не підозрюючи про це, як наказував Стів Джобс, покаже час.

