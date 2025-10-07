ChatGPT получил обновление: можно бронировать отпуска и создавать плейлисты

Компания OpenAI интегрировала в ChatGPT сервисы, позволяющие пользователям выполнять повседневные задачи — от планирования путешествий до подбора музыки. Обновление пока доступно для пользователей за пределами Европейского Союза.

Как сообщает The Independent, OpenAI объявила о запуске новой функции в ChatGPT, что позволяет взаимодействовать с популярными приложениями, в частности Booking.com, Spotify, Expedia и Zillow. Пользователи могут теперь создавать музыкальные подборки, искать жилье или бронировать отпуск непосредственно через чат.

По данным компании, ChatGPT будет автоматически предлагать соответствующие приложения во время общения или активировать их по запросу пользователя. Нововведение, как отмечается в официальном блоге OpenAI, призвано сделать искусственный интеллект "более практичным и интегрированным в повседневную жизнь".

"Для пользователей ChatGPT программы находят вас в чате и адаптируются к вашему контексту, чтобы помочь творить, учиться и делать больше", — говорится в сообщении компании.

В примерах использования OpenAI привела создание плейлистов в Spotify, поиск объявлений в Zillow и бронирование путешествий через Expedia или Booking.com. В будущем ожидается подключение сервисов Uber, Instacart и DoorDash, а также возможность интеграции сторонних приложений через открытый инструментарий.

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман заявил, что новая функция "открывает путь к созданию адаптивных и персонализированных приложений, с которыми пользователи смогут взаимодействовать в привычном формате чата".

"Мы хотим, чтобы ChatGPT стал отличным способом для людей достигать прогресса, быть более продуктивными, быстрее обучаться и эффективнее выполнять свои задачи", — сказал Альтман во время конференции разработчиков OpenAI.

Сейчас функция доступна только пользователям ChatGPT за пределами ЕС, где продолжается согласование технических требований с нормами конфиденциальности данных.

