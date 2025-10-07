ChatGPT отримав оновлення: можна бронювати відпустки та створювати плейлисти

Компанія OpenAI інтегрувала в ChatGPT сервіси, що дозволяють користувачам виконувати повсякденні завдання — від планування подорожей до підбору музики. Оновлення наразі доступне для користувачів за межами Європейського Союзу.

Як повідомляє The Independent, OpenAI оголосила про запуск нової функції у ChatGPT, що дозволяє взаємодіяти з популярними додатками, зокрема Booking.com, Spotify, Expedia та Zillow. Користувачі можуть тепер створювати музичні добірки, шукати житло чи бронювати відпустку безпосередньо через чат.

За даними компанії, ChatGPT автоматично пропонуватиме відповідні застосунки під час спілкування або активуватиме їх за запитом користувача. Нововведення, як зазначається в офіційному блозі OpenAI, покликане зробити штучний інтелект "більш практичним та інтегрованим у повсякденне життя".

"Для користувачів ChatGPT програми знаходять вас у чаті та адаптуються до вашого контексту, щоб допомогти творити, навчатися та робити більше", — йдеться у повідомленні компанії.

У прикладах використання OpenAI навела створення плейлистів у Spotify, пошук оголошень у Zillow та бронювання подорожей через Expedia чи Booking.com. У майбутньому очікується підключення сервісів Uber, Instacart і DoorDash, а також можливість інтеграції сторонніх додатків через відкритий інструментарій.

Генеральний директор OpenAI Сем Альтман заявив, що нова функція "відкриває шлях до створення адаптивних і персоналізованих додатків, з якими користувачі зможуть взаємодіяти у звичному форматі чату".

"Ми хочемо, щоб ChatGPT став чудовим способом для людей досягати прогресу, бути продуктивнішими, швидше навчатися та ефективніше виконувати свої завдання", — сказав Альтман під час конференції розробників OpenAI.

Наразі функція доступна лише користувачам ChatGPT за межами ЄС, де триває узгодження технічних вимог із нормами конфіденційності даних.

