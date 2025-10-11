Популярные ноутбуки страдают от неприятной ошибки: как ее исправить самостоятельно

К обновлению iOS 26 на iPhone и так было много вопросов, а теперь к ним добавились и неприятности с обновлением macOS. Некоторые пользователи Mac жалуются, что не могут добавлять учетные записи в Apple Mail, причем речь о самых популярных почтовых сервисах.

Related video

Ошибки касаются добавления "учеток" в Outlook, Hotmail и Live, пишет phonearena.com. Люди описывают эту проблему на форумах Apple: мол, при попытке добавить учетные записи Outlook.com, Hotmail или Live в Apple Mail происходит сбой аутентификации. Виды ошибок при этом могут быть разные. Среди них – "Ошибка аутентификации" или "Не удалось проверить имя учетной записи или пароль".

Что касается учетных записей в iCloud, Gmail и Microsoft 365 Exchange, то они, похоже, не пострадали (по крайней мере, пока). Впрочем, ошибку наблюдают и не все пользователи электронной почты Outlook.

Как отмечает издание, ошибка появилась в начале октября. О ней сообщалось на нескольких платформах, включая Apple Discussions и Reddit. Пользователи macOS Tahoe 26.0.1 столкнулись с этой проблемой после обновления. Но есть и пользователи macOS Sequoia 15.7.1, которые сообщали об аналогичной ситуации.

Таким образом, неприятность может быть не связана напрямую с macOS Tahoe. Возможно, что речь идет о более общей проблеме аутентификации между Apple Mail и почтовыми службами Microsoft (в частности, Outlook).

Решить проблему теоретически можно, но на данный момент идеального варианта не существует. Некоторым пользователям помогает ручная настройка IMAP (серверы outlook.office365.com и smtp.office365.com). Но срабатывает такой метод не у всех, и лучше все-таки использовать отдельное приложение Microsoft Outlook (или же проверять почту через браузер).

Ранее Фокус сообщал, что из-за обновления ваш ноутбук может перестать работать нормально. Тогда речь тоже шла о ноутбуках Mac, а проблема была в сенсорной панели Touch Bar, расположенной над клавиатурой.