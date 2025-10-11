Популярні ноутбуки страждають від неприємної помилки: як її виправити самостійно

До оновлення iOS 26 на iPhone і так було багато питань, а тепер до них додалися і неприємності з оновленням macOS. Деякі користувачі Mac скаржаться, що не можуть додавати облікові записи в Apple Mail, причому йдеться про найпопулярніші поштові сервіси.

Помилки стосуються додавання "облікових записів" в Outlook, Hotmail і Live, пише phonearena.com. Люди описують цю проблему на форумах Apple: мовляв, під час спроби додати облікові записи Outlook.com, Hotmail або Live в Apple Mail відбувається збій аутентифікації. Види помилок при цьому можуть бути різні. Серед них — "Помилка аутентифікації" або "Не вдалося перевірити ім'я облікового запису або пароль".

Що стосується облікових записів в iCloud, Gmail і Microsoft 365 Exchange, то вони, схоже, не постраждали (принаймні, поки що). Утім, помилку спостерігають і не всі користувачі електронної пошти Outlook.

Як зазначає видання, помилка з'явилася на початку жовтня. Про неї повідомлялося на кількох платформах, включно з Apple Discussions і Reddit. Користувачі macOS Tahoe 26.0.1 зіткнулися з цією проблемою після оновлення. Але є і користувачі macOS Sequoia 15.7.1, які повідомляли про аналогічну ситуацію.

Таким чином, неприємність може бути не пов'язана безпосередньо з macOS Tahoe. Можливо, що йдеться про більш загальну проблему аутентифікації між Apple Mail і поштовими службами Microsoft (зокрема, Outlook).

Вирішити проблему теоретично можна, але наразі ідеального варіанту не існує. Деяким користувачам допомагає ручне налаштування IMAP (сервери outlook.office365.com і smtp.office365.com). Але спрацьовує такий метод не у всіх, і краще все-таки використовувати окремий додаток Microsoft Outlook (або ж перевіряти пошту через браузер).

