160 км за 5 минут и миллион километров ресурса: новая батарея решает главную проблему электрокаров

Компания StoreDot показала технологию, способную исправить ключевые недостатки электромобилей. Малый срок службы АКБ, долгая зарядка и недостаточный ресурс для долгих путешествий могут остаться в прошлом.

Новая батарея способна выдержать 2000 полных циклов зарядки и обеспечить почти 1 миллион километров пробега (600 000 миль) без существенной деградации, пишет Grada3.

В чем прорыв

Новшество заключается в отказе от традиционных графитовых анодов в пользу аналогов с большим процентом кремния. Последний способен хранить в 10 раз больше энергии, чем графит, но до сих пор его массовому внедрению мешал один дефект. При зарядке кремний сильно расширялся, что приводило к быстрому разрушению элемента.

Инженерам StoreDot удалось исправить этот нюанс, разработав специальный кремний-углеродный композитный анод. Его структура минимизирует расширение и предотвращает растрескивание, что и обеспечивает феноменальную долговечность.

Помимо огромного ресурса, батарея сохранила и фирменную технологию экстремально быстрой зарядки (XFC) от StoreDot. Она позволяет пополнить запас хода на 160 км (100 миль) всего за пять минут. Вместо долгого ожидания процесс теперь сопоставим по времени с заправкой бензинового авто. "Это монументальное достижение. Мы доказали, что сочетать экстремально быструю зарядку и долговечную батарею возможно", — заявил доктор Дэвид Ли, главный научный сотрудник StoreDot.

Готовность к производству

Что важно, новая технология совместима с существующей инфраструктурой гигафабрик, а значит, готова к массовому изготовления без необходимости в колоссальных инвестициях. StoreDot уже ведет переговоры с мировыми автопроизводителями.

Хотя в данный момент идея находится на лабораторной стадии и ожидает тестов в реальных условиях, ее потенциал огромен. Решение устраняет главные опасения потребителей, мешающих массовому переходу на электромобили.

