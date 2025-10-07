160 км за 5 хвилин і мільйон кілометрів ресурсу: нова батарея вирішує головну проблему електрокарів

Компанія StoreDot показала технологію, здатну виправити ключові недоліки електромобілів. Малий термін служби АКБ, довга зарядка і недостатній ресурс для довгих подорожей можуть залишитися в минулому.

Нова батарея здатна витримати 2000 повних циклів зарядки і забезпечити майже 1 мільйон кілометрів пробігу (600 000 миль) без істотної деградації, пише Grada3.

У чому прорив

Нововведення полягає у відмові від традиційних графітових анодів на користь аналогів з великим відсотком кремнію. Останній здатний зберігати в 10 разів більше енергії, ніж графіт, але досі його масовому впровадженню заважав один дефект. Під час заряджання кремній сильно розширювався, що призводило до швидкого руйнування елемента.

Інженерам StoreDot вдалося виправити цей нюанс, розробивши спеціальний кремній-вуглецевий композитний анод. Його структура мінімізує розширення і запобігає розтріскуванню, що і забезпечує феноменальну довговічність.

Крім величезного ресурсу, батарея зберегла і фірмову технологію екстремально швидкої зарядки (XFC) від StoreDot. Вона дає змогу поповнити запас ходу на 160 км (100 миль) лише за п'ять хвилин. Замість довгого очікування процес тепер можна порівняти за часом із заправкою бензинового авто. "Це монументальне досягнення. Ми довели, що поєднувати екстремально швидку зарядку і довговічну батарею можливо", — заявив доктор Девід Лі, головний науковий співробітник StoreDot.

Готовність до виробництва

Що важливо, нова технологія сумісна з наявною інфраструктурою гігафабрик, а отже, готова до масового виготовлення без необхідності в колосальних інвестиціях. StoreDot вже веде переговори зі світовими автовиробниками.

Хоча наразі ідея перебуває на лабораторній стадії й очікує тестів у реальних умовах, її потенціал величезний. Рішення усуває головні побоювання споживачів, що заважають масовому переходу на електромобілі.

