Cмартфоны скоро начнут работать в 2 раза быстрее: "секретная" технология обеспечит прорыв

Организация JEDEC анонсировала новый стандарт флеш-памяти UFS 5.0. Он обещает кратно повысить быстродействие будущих смартфонов. Технология увеличит скорость чтения и записи накопителей, а также повысит надежность хранения данных.

Передовой стандарт придет на смену актуальному UFS 4.1 и принесет целый ряд архитектурных улучшений, которые напрямую отразятся на повседневной скорости работы гаджетов, пишет Techpowerup.

Что нового

Главное нововведение в UFS 5.0 — это высокоскоростной режим High-Speed Gear 6 (HS-G6), который удваивает пропускную способность по сравнению с предыдущим поколением. Это стало возможным благодаря применению мощных спецификаций MIPI M-PHY 6.0 и UniPro 3.0.

Помимо этого, стандарт предложит следующие инновации:

Встроенная система выравнивания каналов: Она повысит надежность передачи сигнала и защитит от ошибок.

Она повысит надежность передачи сигнала и защитит от ошибок. Отдельная шина питания: Это позволит очистить сигнал от цифрового шума, что также положительно скажется на стабильности.

Это позволит очистить сигнал от цифрового шума, что также положительно скажется на стабильности. Поддержка Inline Hashing: Встроенная функция хеширования данных "на лету" улучшит уровень безопасности.

Что это даст на практике

Для пользователей эти апгрейды обеспечат весьма заметное ускорение работы смартфона. Скорость последовательного чтения и записи вырастет более чем в два раза — с 4,6 ГБ/с в UFS 4.1 до 10,8 ГБ/с в UFS 5.0. Это означает, что приложения будут запускаться почти мгновенно, тяжелые игры и видео в 8K обрабатываются шустрее, а передача массивных файлов будет занимать считанные секунды.

Несмотря на колоссальный рост производительности, UFS 5.0 останется энергоэффективной спецификацией, что важно для мобильных устройств. А встроенное хеширование обеспечит дополнительный аппаратный уровень защиты для личных данных владельца.

Дата официального релиза пока не объявлена, но появление хранилища данного типа во флагманских смартфонах — лишь вопрос времени.

