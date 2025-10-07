Смартфони скоро почнуть працювати в 2 рази швидше: "секретна" технологія забезпечить прорив

Організація JEDEC анонсувала новий стандарт флеш-пам'яті UFS 5.0. Він обіцяє кратно підвищити швидкодію майбутніх смартфонів. Технологія збільшить швидкість читання і запису накопичувачів, а також підвищить надійність зберігання даних.

Передовий стандарт прийде на зміну актуальному UFS 4.1 і принесе цілу низку архітектурних поліпшень, які безпосередньо позначаться на повсякденній швидкості роботи гаджетів, пише Techpowerup.

Що нового

Головне нововведення в UFS 5.0 — це високошвидкісний режим High-Speed Gear 6 (HS-G6), який подвоює пропускну здатність порівняно з попереднім поколінням. Це стало можливим завдяки застосуванню потужних специфікацій MIPI M-PHY 6.0 і UniPro 3.0.

Крім цього, стандарт запропонує такі інновації:

Вбудована система вирівнювання каналів: Вона підвищить надійність передачі сигналу і захистить від помилок.

Вона підвищить надійність передачі сигналу і захистить від помилок. Окрема шина живлення: Це дасть змогу очистити сигнал від цифрового шуму, що також позитивно позначиться на стабільності.

Це дасть змогу очистити сигнал від цифрового шуму, що також позитивно позначиться на стабільності. Підтримка Inline Hashing: Вбудована функція хешування даних "на льоту" поліпшить рівень безпеки.

Що це дасть на практиці

Для користувачів ці апгрейди забезпечать досить помітне прискорення роботи смартфона. Швидкість послідовного читання і запису зросте більш ніж удвічі — з 4,6 ГБ/с в UFS 4.1 до 10,8 ГБ/с в UFS 5.0. Це означає, що додатки запускатимуться майже миттєво, важкі ігри та відео у 8K оброблятимуться спритніше, а передача масивних файлів займатиме лічені секунди.

Незважаючи на колосальне зростання продуктивності, UFS 5.0 залишиться енергоефективною специфікацією, що важливо для мобільних пристроїв. А вбудоване хешування забезпечить додатковий апаратний рівень захисту для особистих даних власника.

Дату офіційного релізу поки не оголошено, але поява сховища цього типу у флагманських смартфонах — лише питання часу.

