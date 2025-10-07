"С батареей все плохо:" что случилось с iPhone через 2 года зарядки по советам Apple

Apple утверждает, что iPhone 15 и более поздние модели могут сохранять 80% своей первоначальной емкости после 1000 полных циклов зарядки в "идеальных условиях". Однако эксперимент показал, что после 18 месяцев использования состояние аккумулятора заметно ухудшилось.

Related video

Заряжать батарею iPhone лишь до 80% и разряжать не более, чем до 20% вредно для устройства. К такому выводу пришел старший редактор издания ZDNet Адриан Кингсли-Хьюз, он поделился своим опытом в новой статье.

Apple рекомендует придерживаться правила 80%-20%, чтобы аккумулятор меньше деградировал. Она даже добавила в iOS функцию, позволяющую пользователям ограничивать уровень заряда аккумулятора, чтобы продлить срок его службы. Журналист воспользовался ею и установил ограничение в 80% на iPhone 15 Pro Max.

Время работы смартфона сразу же ощутимо сократилось, но поначалу было терпимым — к концу дня уровень заряда редко опускался ниже 35%. Спустя чуть больше года и 355 циклов перезарядки (примерно по одному в день) с начала эксперимента максимальная емкость аккумулятора снизилась до 91%.

"К тому моменту я уже начал ощущать напряжение от сочетания зарядки всего лишь до 80% и износа аккумулятора. Те дни, когда мой iPhone заряжался до 100% для калибровки (он иногда это делает, несмотря на лимит), были как глоток свежего воздуха", — поделился автор.

Через 17 месяцев аккумулятор выдержал 501 цикл перезарядки, половину из 1000 циклов, обещанных Apple. Максимальная емкость сократилась до 89%, а времени работы уже не хватало — к середине дня уровень заряда опускался до 20% или ниже. Адриан снял ограничение на зарядку, но это не сильно помогло, пришлось постоянно пользоваться внешней батареей.

После года использования iPhone 15 Pro Max понадобился MagSafe Фото: zdnet.com

"Таким образом, по крайней мере для меня, эффективный срок службы топовой модели iPhone Pro Max составляет менее двух лет. Поэтому я сдался и купил iPhone 17 Pro Max, и теперь я снова могу прожить день без подзарядки. Разница колоссальная", — заявил редактор.

Журналистка Джули Кловер, пишущая для MacRumors, провела аналогичный эксперимент и пришла к такому выводу:

"У меня есть два года наблюдений за iPhone, ограниченным 80% заряда, и я не думаю, что оно того стоило".

На самом деле ограничения при интенсивном использовании ускоряет деградацию аккумулятора из-за увеличения количества циклов зарядки, сокращая общий срок службы аккумуляторных элементов. Адриан рекомендует использовать функцию оптимизированной зарядки, когда смартфон откладывает зарядку с 80% до 100% к началу дня, учитывая привычки владельца.

Ранее писали, что iPhone слишком быстро разряжается из-за приложения Chrome. Популярный браузер от Google недостаточно хорошо оптимизирован для iOS и постоянно выполняет синхронизацию данных.