"С батареей все плохо:" что случилось с iPhone через 2 года зарядки по советам Apple
Apple утверждает, что iPhone 15 и более поздние модели могут сохранять 80% своей первоначальной емкости после 1000 полных циклов зарядки в "идеальных условиях". Однако эксперимент показал, что после 18 месяцев использования состояние аккумулятора заметно ухудшилось.
Заряжать батарею iPhone лишь до 80% и разряжать не более, чем до 20% вредно для устройства. К такому выводу пришел старший редактор издания ZDNet Адриан Кингсли-Хьюз, он поделился своим опытом в новой статье.
Apple рекомендует придерживаться правила 80%-20%, чтобы аккумулятор меньше деградировал. Она даже добавила в iOS функцию, позволяющую пользователям ограничивать уровень заряда аккумулятора, чтобы продлить срок его службы. Журналист воспользовался ею и установил ограничение в 80% на iPhone 15 Pro Max.
Время работы смартфона сразу же ощутимо сократилось, но поначалу было терпимым — к концу дня уровень заряда редко опускался ниже 35%. Спустя чуть больше года и 355 циклов перезарядки (примерно по одному в день) с начала эксперимента максимальная емкость аккумулятора снизилась до 91%.
"К тому моменту я уже начал ощущать напряжение от сочетания зарядки всего лишь до 80% и износа аккумулятора. Те дни, когда мой iPhone заряжался до 100% для калибровки (он иногда это делает, несмотря на лимит), были как глоток свежего воздуха", — поделился автор.
Через 17 месяцев аккумулятор выдержал 501 цикл перезарядки, половину из 1000 циклов, обещанных Apple. Максимальная емкость сократилась до 89%, а времени работы уже не хватало — к середине дня уровень заряда опускался до 20% или ниже. Адриан снял ограничение на зарядку, но это не сильно помогло, пришлось постоянно пользоваться внешней батареей.
"Таким образом, по крайней мере для меня, эффективный срок службы топовой модели iPhone Pro Max составляет менее двух лет. Поэтому я сдался и купил iPhone 17 Pro Max, и теперь я снова могу прожить день без подзарядки. Разница колоссальная", — заявил редактор.
Журналистка Джули Кловер, пишущая для MacRumors, провела аналогичный эксперимент и пришла к такому выводу:
"У меня есть два года наблюдений за iPhone, ограниченным 80% заряда, и я не думаю, что оно того стоило".
На самом деле ограничения при интенсивном использовании ускоряет деградацию аккумулятора из-за увеличения количества циклов зарядки, сокращая общий срок службы аккумуляторных элементов. Адриан рекомендует использовать функцию оптимизированной зарядки, когда смартфон откладывает зарядку с 80% до 100% к началу дня, учитывая привычки владельца.
Ранее писали, что iPhone слишком быстро разряжается из-за приложения Chrome. Популярный браузер от Google недостаточно хорошо оптимизирован для iOS и постоянно выполняет синхронизацию данных.