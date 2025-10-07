"З батареєю все погано:" що сталося з iPhone через 2 роки зарядки за порадами Apple

Apple стверджує, що iPhone 15 і пізніші моделі можуть зберігати 80% своєї первісної ємності після 1000 повних циклів зарядки в "ідеальних умовах". Однак експеримент показав, що після 18 місяців використання стан акумулятора помітно погіршився.

Заряджати батарею iPhone лише до 80% і розряджати не більше, ніж до 20% шкідливо для пристрою. Такого висновку дійшов старший редактор видання ZDNet Адріан Кінгслі-Хьюз, він поділився своїм досвідом у новій статті.

Apple рекомендує дотримуватися правила 80%-20%, щоб акумулятор менше деградував. Вона навіть додала в iOS функцію, що дає змогу користувачам обмежувати рівень заряду акумулятора, щоб продовжити термін його служби. Журналіст скористався нею і встановив обмеження у 80% на iPhone 15 Pro Max.

Час роботи смартфона відразу ж відчутно скоротився, але спочатку був терпимим — до кінця дня рівень заряду рідко опускався нижче 35%. Через трохи більше ніж рік і 355 циклів перезарядки (приблизно по одному на день) з початку експерименту максимальна ємність акумулятора знизилася до 91%.

"На той момент я вже почав відчувати напругу від поєднання зарядки всього лише до 80% і зносу акумулятора. Ті дні, коли мій iPhone заряджався до 100% для калібрування (він іноді це робить, незважаючи на ліміт), були як ковток свіжого повітря", — поділився автор.

Через 17 місяців акумулятор витримав 501 цикл перезарядки, половину з 1000 циклів, обіцяних Apple. Максимальна ємність скоротилася до 89%, а часу роботи вже не вистачало — до середини дня рівень заряду опускався до 20% або нижче. Адріан зняв обмеження на зарядку, але це не дуже допомогло, довелося постійно користуватися зовнішньою батареєю.

"Таким чином, принаймні для мене, ефективний термін служби топової моделі iPhone Pro Max становить менше двох років. Тому я здався і купив iPhone 17 Pro Max, і тепер я знову можу прожити день без підзарядки. Різниця колосальна", — заявив редактор.

Журналістка Джулі Кловер, яка пише для MacRumors, провела аналогічний експеримент і дійшла такого висновку:

"У мене є два роки спостережень за iPhone, обмеженим 80% заряду, і я не думаю, що воно того варте".

Насправді обмеження при інтенсивному використанні прискорює деградацію акумулятора через збільшення кількості циклів заряджання, скорочуючи загальний термін служби акумуляторних елементів. Адріан рекомендує використовувати функцію оптимізованого заряджання, коли смартфон відкладає заряджання з 80% до 100% на початок дня, враховуючи звички власника.

Раніше писали, що iPhone занадто швидко розряджається через додаток Chrome. Популярний браузер від Google недостатньо добре оптимізований для iOS і постійно виконує синхронізацію даних.