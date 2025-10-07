Необычный источник энергии: загадочный "волчок" генерирует электричество на воде (видео)

Преобразователь энергии будет использовать не только колебания океанских волн, но и движение суден, чтобы добывать электроэнергию.

Related video

Компания Voltai (Канада) разрабатывает генераторы, преобразующие энергию волн и вибрации в электроэнергию. Недавно она привлекла инвесторов, чтобы разместить свои установки в океане, пишет interestingengineering.com.

Ожидается, что финансирование в размере 1,31 млн долларов США поможет компании в развитии ее запатентованного электростатического генератора.

Компактное устройство, напоминающее волчок, собирает кинетическую энергию волн и движения суден. В отличие от традиционных систем волновой энергии, использующих громоздкие буи или подводные турбины, эти генераторы могут быть установлены непосредственно на судах и морских сооружениях без сопротивления воды и потери производительности.

Система легкая, простая в обслуживании и способна непрерывно вырабатывать электроэнергию на борту, используя исключительно естественное движение вод океана.

Компания со временем масштабирует прототип с 25 до 100 Вт, и планирует объединить 10 устройств в систему мощностью 1 КВт. Цель проекта — создание компактного и долговечного источника энергии для морского и мобильного применения.

Система и ее способность генерировать энергию непосредственно на борту могут помочь судам снизить зависимость от ископаемого топлива, одновременно повышая эксплуатационную эффективность и снижая выбросы CO2, говорится в материале.

Ранее мы писали, что швейцарские часы плавят при помощи солнечной энергии. Швейцарская компания Panatere недавно запустила первые в мире солнечные печи, которые будут плавить и перерабатывать стальной лом, используемый при производстве роскошных швейцарских часов.