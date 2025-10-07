Незвичайне джерело енергії: загадкова "дзиґа" генерує електрику на воді (відео)

Перетворювач енергії використовуватиме не тільки коливання океанських хвиль, а й рух суден, щоб добувати електроенергію.

Related video

Компанія Voltai (Канада) розробляє генератори, що перетворюють енергію хвиль і вібрації на електроенергію. Нещодавно вона залучила інвесторів, щоб розмістити свої установки в океані, пише interestingengineering.com.

Очікується, що фінансування в розмірі 1,31 млн доларів США допоможе компанії в розвитку її запатентованого електростатичного генератора.

Компактний пристрій, що нагадує дзигу, збирає кінетичну енергію хвиль і руху суден. На відміну від традиційних систем хвильової енергії, що використовують громіздкі буї або підводні турбіни, ці генератори можуть бути встановлені безпосередньо на суднах і морських спорудах без опору води і втрати продуктивності.

Система легка, проста в обслуговуванні і здатна безперервно виробляти електроенергію на борту, використовуючи виключно природний рух вод океану.

Компанія з часом масштабує прототип з 25 до 100 Вт, і планує об'єднати 10 пристроїв у систему потужністю 1 КВт. Мета проєкту — створення компактного і довговічного джерела енергії для морського і мобільного застосування.

Система та її здатність генерувати енергію безпосередньо на борту можуть допомогти суднам знизити залежність від викопного палива, одночасно підвищуючи експлуатаційну ефективність і знижуючи викиди CO2, ідеться в матеріалі.

Раніше ми писали, що швейцарські годинники плавлять за допомогою сонячної енергії. Швейцарська компанія Panatere нещодавно запустила перші у світі сонячні печі, які плавитимуть і перероблятимуть сталевий брухт, що використовується при виробництві розкішних швейцарських годинників.