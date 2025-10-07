Дорогий швейцарський годинник плавлять у печах за допомогою сонячної енергії (фото, відео)

Швейцарська компанія Panatere нещодавно запустила перші у світі сонячні печі, які плавитимуть і перероблятимуть сталевий брухт, що використовується під час виробництва розкішних швейцарських годинників.

Related video

Дві установки призначені для переробки високоякісних сталевих відходів місцевих годинникових і медичних виробників. Вони використовують сонячні промені для досягнення температури до 1450 градусів за Цельсієм для плавки нержавіючої сталі без спалювання викопного палива, пише interestingengineering.com.

Один прототип оснащений геліостатом площею 138 кв. м, що складається з 40 рухомих дзеркал, які відстежують положення сонця і відображають його промені на увігнутий тарілчастий концентратор завширшки 10 м.

Сонячна піч для переробки сталі Фото: Panatere

Другий прототип має в своєму розпорядженні геліостат площею 30 кв. м з компактним концентратором площею 12 кв. м, що складається з 460 дзеркал.

Світло спрямовується на тигель всередині сонячного реактора і плавить металевий брухт, який потім відливають у нові злитки. Обидві печі використовують двоетапний процес, завдяки якому сонячне світло вловлюється, а його інтенсивність посилюється в 5500 разів, створюючи в тиглі температуру до 2000 градусів Цельсія.

Як працює сонячна піч для переробки сталі

Компанія планує вдосконалити технологію протягом наступних кількох років і вже потім відкрити повномасштабний завод, який вироблятиме до 1000 т переробленої сталі на рік, використовуючи лише сонячну енергію. Це допоможе значно скоротити викиди вуглецю, а також сприятиме розвитку циклічності в секторі виробництва високотехнологічної продукції.

Виробництво 1 кг звичайної переробленої сталі призводить до викидів близько 6,8 кг CO2. За оцінками Panatere, нова технологія може скоротити викиди до 41 г на одиницю виробленої сталі і зменшити вуглецевий слід більш ніж у 165 разів порівняно з традиційними методами.

Раніше ми писали, що сонячні панелі дають більше енергії ніж нафтові корпорації. Сім найбільших китайських виробників сонячних панелей останнім часом генерують для світу більше корисної енергії, ніж нафтові гіганти на кшталт ExxonMobil, Shell і BP. Епоха домінування копалин добігає кінця.