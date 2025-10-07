Дорогущие швейцарские часы плавят в печах при помощи солнечной энергии (фото, видео)

Швейцарская компания Panatere недавно запустила первые в мире солнечные печи, которые будут плавить и перерабатывать стальной лом, используемый при производстве роскошных швейцарских часов.

Две установки предназначены для переработки высококачественных стальных отходов местных часовых и медицинских производителей. Они используют солнечные лучи для достижения температуры до 1450 градусов по Цельсию для плавки нержавеющей стали без сжигания ископаемого топлива, пишет interestingengineering.com.

Один прототип оснащен гелиостатом площадью 138 кв. м, состоящим из 40 подвижных зеркал, которые отслеживают положение солнца и отражают его лучи на вогнутый тарельчатый концентратор шириной 10 м.

Солнечная печь для переработки стали Фото: Panatere

Второй прототип располагает гелиостатом площадью 30 кв. м с компактным концентратором площадью 12 кв. м, состоящим из 460 зеркал.

Свет направляется на тигель внутри солнечного реактора и плавит металлический лом, который затем отливается в новые слитки. Обе печи используют двухэтапный процесс, благодаря которому солнечный свет улавливается, а его интенсивность усиливается в 5500 раз, создавая в тигле температуру до 2000 градусов Цельсия.

Как работает солнечная печь для переработки стали

Компания планирует усовершенствовать технологию в течение следующих нескольких лет и уже потом открыть полномасштабный завод, который будет производить до 1000 т переработанной стали в год, используя только солнечную энергию. Это поможет значительно сократить выбросы углерода, а также способствовать развитию цикличности в секторе производства высокотехнологичной продукции.

Производство 1 кг обычной переработанной стали приводит к выбросам около 6,8 кг CO2. По оценкам Panatere, новая технология может сократить выбросы до 41 г на единицу произведенной стали и уменьшить углеродный след более чем в 165 раз по сравнению с традиционными методами.

Ранее мы писали, что солнечные панели дают больше энергии чем нефтяные корпорации. Семь крупнейших китайских производителей солнечных панелей в последнее время генерируют для мира больше полезной энергии, чем нефтяные гиганты вроде ExxonMobil, Shell и BP. Эпоха доминирования ископаемых подходит к концу.