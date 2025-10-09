Как пережить отключение света в квартире: топ 5 портативных зарядных станций в 2025 году

Портативные электростанции за последние годы стали мощнее, экономичнее и компактнее, а потому еще полезнее при блэкаутах. EcoFlow, Jackery, Oupes, Goal Zero и Anker предлагают лучшие решения.

В первую очередь нужно обращать внимание на емкость аккумулятора, мощность, компактность и функциональность. Американское издание Outdoor Life составило рейтинг портативных электростанций в 2025 году.

EcoFlow Delta 2 — лучшая портативная электростанция в целом

Зарядная станция EcoFlow Delta 2 подойдет почти для любого прибора Фото: Cкриншот

EcoFlow Delta 2 отлично подходит, чтобы подавать питание на маломощные устройства, такие как компьютеры или ноутбуки. Подтвержденная максимальная мощность станции — 1800 Вт.

Оба порта USB-C на EcoFlow Delta 2 способны выдавать 100 Вт выходной мощности, что удобно для зарядки ноутбука. Модель довольно компактна, весит 12 кг, есть ручка для транспортировки. Это отличный источник резервного питания для квартиры на случай отключений света.

Как показали тесты, она обеспечивает 88% заявленного потенциала в 1024 ватт-часов при постоянной потребляемой мощности 380 Вт. Производитель дает пять лет гарантии и срок службы в 3000 циклов до снижения емкости до 80%.

К станции можно подключить фирменные панели EcoFlow, чтобы добывать энергию прямо на балконе, однако не стоит оставлять под дождем, поскольку корпус не защищен от воды. Еще один минус — порты переменного тока и панель расположены с разных сторон, хотя порой это даже удобнее.

По словам аналитиков, EcoFlow Delta 2 показала высокие показатели во всех испытаниях, а также обладает прекрасным соотношением цены и качества. В Украине она стоит от 26 199 грн.

Anker SOLIX C1000 — лучший солнечный генератор

Портативная электростанция Anker SOLIX C1000 очень надежна Фото: Скриншот

Модель заняла второе место, но очень близка к лидерству в топе зарядных станций для квартиры в 2025 году. Она показала более высокий процент энергоэффективности по сравнению с заявленным потенциалом в ватт-часах при подключении к крупной бытовой техники и тесте на долгосрочное хранение. Это отличный вариант для тех, кто хочет добывать солнечную энергию для квартиры. Фирменные 100-ваттные панели Anker позволяют максимально эффективно использовать энергию при ярком солнечном свете.

Емкость составляет 1056 Вт*ч при максимальной мощности 1800 Вт. Потребляемая мощность порта переменного тока и инвертора 25 Вт. Срок службы — 3000 циклов до падения емкости до 80%.

В обоих тестах с полной зарядкой он показал более точные показания, после теста на долгосрочное хранение он выключился, когда дисплей показывал 2% заряда. У Anker SOLIX C1000 менее эффективный инвертор, чем у EcoFlow, а заряжается она немного дольше — 1,4 часа. Однако в целом показатели очень близки, и стоит обращать внимание на разницу цен моделей на момент покупки. В украинских онлайн-магазинах Anker SOLIX C1000 стоит 26 077.

Oupes Mega 1 — зарядная станция с лучшим соотношением цена/качество

Портативная зарядная станция Oupes Mega 1 стоит недорого Фото: Скриншот

Небольшая станция весом 12,6 кг обладает емкостью 1024 Вт*ч и номинальной мощностью 2000 Вт. Она быстро заряжается (примерно 43 минуты) и выдерживает 3500 циклов до падения мощности на 20%.

Oupes Mega 1 не так эффективна, как другие протестированные устройства из рейтинга и теряет много энергии на портах переменного тока, однако хранится лучше всех остальных. Она может долго служить источником бесперебойного питания для квартиры, даже когда отключений света нет.

В Украине модель пока не продается, но на официальном сайте ее можно заказать за $699. Дополнительно можно приобрести еще одну батарею и до двух солнечных панелей по 240 Вт.

Goal Zero Yeti 700 — самая надежная портативная электростанция

Зарядная станция Goal Zero Yeti 700 отличается высокой надежностью Фото: Скриншот

Goal Zero Yeti 700 оказался одним из самых впечатляющих устройств во время тестирования. Он достиг 70% эффективности при заявленной емкости 677 Вт*ч и обеспечивал питание фитолампы мощностью 34 Вт более 13 часов. Его номинальная мощность составляет 600 Вт, а зарядка очень долгая — 1 час 58 минут.

В отличие от других протестированных мной устройств, Goal Zero Yeti 700 также показывает мощность, потребляемую в момент работы. Очень часто пользователям важнее знать, сколько энергии потребляет зарядная станция для питания конкретного прибора, чем сколько энергии потребляет сам прибор. Это также напоминает о необходимости выключать розетки переменного тока.

Модель очень портативная благодаря весу в 9,5 кг, а также удобной складной ручке и меньшей высоте по сравнению с другими станциями. Заявленный производителем срок службы до 80% емкости составляет 4000 циклов. В Украине Goal Zero Yeti 700 найти не удалось, зато есть его "старший брат" Goal Zero Yeti 1000 с большей емкостью за 18 000 грн.

Jackery Explorer 1000 Plus — самая простая зарядная станция

Зарядная станция Jackery Explorer 1000 Plus замыкает топ 5 Фото: The Mirror

iPhone среди портативных электростанций. Дисплей у Jackery Explorer 1000 Plus простой и интуитивно понятный, а ярко-оранжевые зарядные кабели имеют цветовую кодировку, соответствующую самой электростанции. Станция обладает емкостью 1265 Вт*ч и номинальной мощностью 2000 Вт. Она полностью заряжается за 1,8 часа и должна выдержать 4000 циклов, пока емкость не снизится до 80%.

При этом модель обычно стоит дороже конкурентов, тяжелее (14,5 кг) и громоздче. Во время тестов она показала производительность хуже, чем другие станции в списке. Информация о заряде на дисплее отображается достаточно точно, хотя последние 10% разрядились быстрее, чем в начале. В Украине Jackery Explorer 1000 Plus продается по цене от 27 000 грн.

Ранее писали о пяти лучших зарядных станциях, которые можно купить в Украине. Они помогут украинскам пережить плановые отключения света, если они возникнут в будущем.