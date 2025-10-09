Як пережити вимкнення світла у квартирі: топ 5 портативних зарядних станцій у 2025 році

Портативні електростанції за останні роки стали потужнішими, економнішими і компактнішими, а тому ще кориснішими при блекаутах. EcoFlow, Jackery, Oupes, Goal Zero і Anker пропонують найкращі рішення.

Насамперед потрібно звертати увагу на ємність акумулятора, потужність, компактність і функціональність. Американське видання Outdoor Life склало рейтинг портативних електростанцій у 2025 році.

EcoFlow Delta 2 — найкраща портативна електростанція загалом

Зарядна станція EcoFlow Delta 2 підійде майже для будь-якого приладу Фото: Cкриншот

EcoFlow Delta 2 чудово підходить, щоб подавати живлення на малопотужні пристрої, як-от комп'ютери або ноутбуки. Підтверджена максимальна потужність станції — 1800 Вт.

Обидва порти USB-C на EcoFlow Delta 2 здатні видавати 100 Вт вихідної потужності, що зручно для зарядки ноутбука. Модель досить компактна, важить 12 кг, є ручка для транспортування. Це чудове джерело резервного живлення для квартири на випадок відключень світла.

Як показали тести, вона забезпечує 88% заявленого потенціалу в 1024 ват-годин за постійної споживаної потужності 380 Вт. Виробник дає п'ять років гарантії і термін служби в 3000 циклів до зниження ємності до 80%.

До станції можна під'єднати фірмові панелі EcoFlow, щоб добувати енергію просто на балконі, однак не варто залишати під дощем, оскільки корпус не захищений від води. Ще один мінус — порти змінного струму і панель розташовані з різних боків, хоча часом це навіть зручніше.

За словами аналітиків, EcoFlow Delta 2 показала високі показники у всіх випробуваннях, а також має прекрасне співвідношення ціни та якості. В Україні вона коштує від 26 199 грн.

Anker SOLIX C1000 — найкращий сонячний генератор

Портативна електростанція Anker SOLIX C1000 дуже надійна Фото: Скриншот

Модель посіла друге місце, але дуже близька до лідерства в топі зарядних станцій для квартири в 2025 році. Вона показала вищий відсоток енергоефективності порівняно із заявленим потенціалом у ват-годинах під час під'єднання до великої побутової техніки і тесті на довгострокове зберігання. Це чудовий варіант для тих, хто хоче добувати сонячну енергію для квартири. Фірмові 100-ватні панелі Anker дають змогу максимально ефективно використовувати енергію за яскравого сонячного світла.

Ємність становить 1056 Вт*год за максимальної потужності 1800 Вт. Споживана потужність порту змінного струму та інвертора 25 Вт. Термін служби — 3000 циклів до падіння ємності до 80%.

В обох тестах з повною зарядкою він показав точніші свідчення, після тесту на довгострокове зберігання він вимкнувся, коли дисплей показував 2% заряду. У Anker SOLIX C1000 менш ефективний інвертор, ніж у EcoFlow, а заряджається вона трохи довше — 1,4 години. Однак загалом показники дуже близькі, і варто звертати увагу на різницю цін моделей на момент покупки. В українських онлайн-магазинах Anker SOLIX C1000 коштує 26 077.

Oupes Mega 1 — зарядна станція з найкращим співвідношенням ціна/якість

Портативна зарядна станція Oupes Mega 1 коштує недорого Фото: Скриншот

Невелика станція вагою 12,6 кг має ємність 1024 Вт*год і номінальну потужність 2000 Вт. Вона швидко заряджається (приблизно 43 хвилини) і витримує 3500 циклів до падіння потужності на 20%.

Oupes Mega 1 не така ефективна, як інші протестовані пристрої з рейтингу та втрачає багато енергії на портах змінного струму, проте зберігається краще за всі інші. Вона може довго слугувати джерелом безперебійного живлення для квартири, навіть коли відключень світла немає.

В Україні модель поки не продається, але на офіційному сайті її можна замовити за $699. Додатково можна придбати ще одну батарею і до двох сонячних панелей по 240 Вт.

Goal Zero Yeti 700 — найнадійніша портативна електростанція

Зарядна станція Goal Zero Yeti 700 вирізняється високою надійністю Фото: Скриншот

Goal Zero Yeti 700 виявився одним із найбільш вражаючих пристроїв під час тестування. Він досяг 70% ефективності за заявленої ємності 677 Вт*год і забезпечував живлення фітолампи потужністю 34 Вт понад 13 годин. Його номінальна потужність становить 600 Вт, а зарядка дуже довга — 1 година 58 хвилин.

На відміну від інших протестованих мною пристроїв, Goal Zero Yeti 700 також показує потужність, споживану в момент роботи. Дуже часто користувачам важливіше знати, скільки енергії споживає зарядна станція для живлення конкретного приладу, ніж скільки енергії споживає сам прилад. Це також нагадує про необхідність вимикати розетки змінного струму.

Модель дуже портативна завдяки вазі в 9,5 кг, а також зручній складаній ручці і меншій висоті порівняно з іншими станціями. Заявлений виробником термін служби до 80% ємності становить 4000 циклів. В Україні Goal Zero Yeti 700 знайти не вдалося, зате є його "старший брат" Goal Zero Yeti 1000 з більшою ємністю за 18 000 грн.

Jackery Explorer 1000 Plus — найпростіша зарядна станція

Зарядна станція Jackery Explorer 1000 Plus замикає топ 5 Фото: The Mirror

iPhone серед портативних електростанцій. Дисплей у Jackery Explorer 1000 Plus простий та інтуїтивно зрозумілий, а яскраво-помаранчеві зарядні кабелі мають колірне кодування, відповідне самій електростанції. Станція має ємність 1265 Вт*год і номінальну потужність 2000 Вт. Вона повністю заряджається за 1,8 години і повинна витримати 4000 циклів, поки ємність не знизиться до 80%.

При цьому модель зазвичай коштує дорожче за конкурентів, важча (14,5 кг) і громіздкіша. Під час тестів вона показала продуктивність гіршу, ніж інші станції в списку. Інформація про заряд на дисплеї відображається досить точно, хоча останні 10% розрядилися швидше, ніж на початку. В Україні Jackery Explorer 1000 Plus продається за ціною від 27 000 грн.

Раніше писали про п'ять найкращих зарядних станцій, які можна купити в Україні. Вони допоможуть українцям пережити планові відключення світла, якщо вони виникнуть у майбутньому.