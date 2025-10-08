Для солнечных панелей изобрели новый материал: сохраняет 95% мощности после 400 ч работы

Фотоэлемент выдержал более 400 часов воздействия света и 200 циклов в суровых температурных условиях. Он доказал, что работает лучше кремниевых аналогов.

Австралийские ученые из Сиднейского университета установили новый мировой стандарт для солнечных технологий на основе перовскита, разработав самый эффективный и самый большой на сегодняшний день тандемный фотоэлемент на основе трехпереходного перовскита-перовскита-кремния, пишет Nature Nanotechnology.

Исследователям удалось достичь КПД преобразования энергии в стационарном состоянии 23,3% на устройстве площадью 16 кв. м. Это самый высокий КПД, когда-либо зарегистрированный для устройства такой площади. Они также достигли КПД 27,06% на меньшей площади, 1 кв. см, и установили новые стандарты производительности и долговечности в плане термостабильности.

Развитие инноваций в солнечной энергетике

Тройные солнечные элементы (TJPSC) состоят из трех наложенных друг на друга полупроводниковых слоев с различной шириной запрещенной зоны. Каждый из них настроен на поглощение определенной части солнечного спектра. Это повышает эффективность преобразования энергии (КПЭ) и позволяет преобразовывать больше солнечного света в электричество по сравнению с традиционными кремниевыми элементами, которые ограничены в диапазоне поглощаемого ими света.

Ученые объединили два слоя перовскита с кремниевой основой для максимального спектрального покрытия. Вместо использования широко используемого метиламмония, соединения, склонного к нестабильности, команда перешла на рубидий (Rb). Этот щелочной металл помог им создать более прочную кристаллическую решетку перовскита.

Перовскитный солнечный элемент Фото: Eike Köhnen/HZB

Для обработки поверхности нестабильный фторид лития заменили на хлорную соль, что дополнительно повысило устойчивость ячейки. Для соединения перовскитных переходов использовали наноразмерные частицы золота, которые оптимизировали электропроводность и светопропускание.

Тесты солнечной панели

С помощью современной просвечивающей электронной микроскопии ученые обнаружили, что золото не образует сплошные пленки, как считалось ранее, а существует в виде отдельных наночастиц. Это помогло им точно настроить его применение.

Покрытие из золотых наночастиц увеличило поток электрического заряда и поглощение света в солнечном элементе. В реальных условиях устройство прошло испытание на термоциклирование, выдержав 200 циклов экстремальных перепадов температур от -40 до 85 градусов Цельсия. Кроме того, оно сохранило 95% своей эффективности после более чем 400 часов непрерывного воздействия света. Таким образом, перовскит показал, что способен превзойти возможности кремния по эффективности, говорится в материале.

