Два дня полета без перерывов: как система Infinity Tether делает дроны неузявимыми к РЭБ

Британский разработчик беспилотных систем Evolve Dynamic представил систему Infinity Tether с кабельной связью для непрерывной разведки до 48 часов.

Related video

Она совместима с дронами Sky Mantis 2 и Wolfe, которые могут летать на высоте до 100 метров, удерживая позицию для наблюдения. Об этом сообщает издание Defence Blog.

В основе системы лежит блок, который служит источником связи и питания. Сам он получает энергию напрямую от сети или от генератора. Система весит 13,2 кг, включая пульт, однако неизвестно, учтен ли вес самих БПЛА. Дрон Sky Mantis 2 весит 8 кг, а Wolfe — 4 кг.

Из блока выходит кабель, который подключается к дрону и обеспечивает канал передачи данных со скоростью 100 Мбит/с, неуязвимый для радиоэлектронного подавления и спуфингу (подмене кординат GPS). Проводное соединение позволяет работать в режиме радиомолчания, не излучая сигналов, чтобы оставаться незаметным для вражеских средств радиоэлектронной разведки.

Система Infinity Tether с дроном Фото: Evolve Dynamics

В процессе работы система подпитывает аккумулятор дрона, увеличивая продолжительность полета. Функция "Hot-Drop" позволяет дронам быстро остоединять кабель по команде оператора, переходя в свободный полет, например, для сопровождения цели. В таком режиме БПЛА может держаться в воздухе около 30 минут.

Infinity Tether дает возможность "горячей" замены аккумулятора Sky Mantis, что позволяет быстро вернуть дрон в строй. Класс защиты IP54 гарантирует надежную работу в суровых условиях: диапазон рабочих температур от -30°C до +55°C, а также устойчивость к ветру до 11 м/c.

Как считают в Evolve Dynamics, система хорошо подходит для миссий, с которыми обычные дроны с беспроводной связью не справятся. Например, для охраны критически важных объектов инфраструктуры, наблюдение за государственными границами или патрулирование над боевой позицией. Для военных это возможность получить преимущество там, где БПЛА подавляются средствами РЭБ.

Как отмечает Defence Express, технология не нова, подобные системы довольно давно применяются в спасательных и коммерческих целях, однако являются нишевыми и непопулярными продуктами. В Украине тоже было несколько подобных проектов, например НПП "Спайтек" разработал БпАК Windhower и системой питания Winder.

В современных боевых условиях на войне в Украине подобные системы слишком громоздкие и маломобильные. С помощью своих БПЛА враг может обнаружить и быстро атаковать позицию с дорогостоящим оборудованием. Кабельный дрон можно использовать в тылу в качестве ретранслятора, поскольку рядом с фронтом систему размещать рискованно. При этом аналитики не исключают, что военные или гражданские пользователи могут найти Infinity Tether полезное применение.

В 2024 году российский оборонный концерн "Калашников" показал Минобороны систему "Квазимачта" с кабельной связью. Она предусматривает беспилотную платформу, которая может поднимать разное оборудование весом до 2 кг, включая видеокамеры и тепловизоры. Благодаря передаче энергии по кабелю время полета достигает 24 часов.

Весной 2025 года американская компания Overland AI представила наземную автономную платформу ULTRA. Она может запускать БПЛА, поддерживая с ним связь через кабель.