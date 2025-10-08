Два дні польоту без перерв: як система Infinity Tether робить дрони невразливими до РЕБ

Британський розробник безпілотних систем Evolve Dynamic представив систему Infinity Tether з кабельним зв'язком для безперервної розвідки до 48 годин.

Вона сумісна з дронами Sky Mantis 2 і Wolfe, які можуть літати на висоті до 100 метрів, утримуючи позицію для спостереження. Про це повідомляє видання Defence Blog.

В основі системи лежить блок, який служить джерелом зв'язку і живлення. Сам він отримує енергію безпосередньо від мережі або від генератора. Система важить 13,2 кг, включно з пультом, проте невідомо, чи враховано вагу самих БПЛА. Дрон Sky Mantis 2 важить 8 кг, а Wolfe — 4 кг.

З блоку виходить кабель, який під'єднується до дрона і забезпечує канал передавання даних зі швидкістю 100 Мбіт/с, невразливий до радіоелектронного придушення та спуфінгу (підміни кординат GPS). Дротове з'єднання дає змогу працювати в режимі радіомовчання, не випромінюючи сигналів, щоб залишатися непомітним для ворожих засобів радіоелектронної розвідки.

Система Infinity Tether із дроном Фото: Evolve Dynamics

У процесі роботи система підживлює акумулятор дрона, збільшуючи тривалість польоту. Функція "Hot-Drop" дає змогу дронам швидко від'єднувати кабель за командою оператора, переходячи у вільний політ, наприклад, для супроводу цілі. У такому режимі БПЛА може триматися в повітрі близько 30 хвилин.

Infinity Tether дає можливість "гарячої" заміни акумулятора Sky Mantis, що дає змогу швидко повернути дрон до ладу. Клас захисту IP54 гарантує надійну роботу в суворих умовах: діапазон робочих температур від -30°C до +55°C, а також стійкість до вітру до 11 м/c.

Як вважають в Evolve Dynamics, система добре підходить для місій, з якими звичайні дрони з бездротовим зв'язком не впораються. Наприклад, для охорони критично важливих об'єктів інфраструктури, спостереження за державними кордонами або патрулювання над бойовою позицією. Для військових це можливість отримати перевагу там, де БПЛА придушуються засобами РЕБ.

Як зазначає Defence Express, технологія не нова, подібні системи доволі давно застосовують у рятувальних і комерційних цілях, проте вони є нішевими і непопулярними продуктами. В Україні теж було кілька подібних проєктів, наприклад, НВП "Спайтек" розробив БпАК Windhower і систему живлення Winder.

У сучасних бойових умовах на війні в Україні подібні системи занадто громіздкі та маломобільні. За допомогою своїх БПЛА ворог може виявити і швидко атакувати позицію з дорогим обладнанням. Кабельний дрон можна використовувати в тилу як ретранслятор, оскільки поруч із фронтом систему розміщувати ризиковано. При цьому аналітики не виключають, що військові або цивільні користувачі можуть знайти Infinity Tether корисне застосування.

У 2024 році російський оборонний концерн "Калашников" показав Міноборони систему "Квазіщогла" з кабельним зв'язком. Вона передбачає безпілотну платформу, яка може піднімати різне обладнання вагою до 2 кг, включно з відеокамерами і тепловізорами. Завдяки передачі енергії по кабелю час польоту сягає 24 годин.

Навесні 2025 року американська компанія Overland AI представила наземну автономну платформу ULTRA. Вона може запускати БПЛА, підтримуючи з ним зв'язок через кабель.