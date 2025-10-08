Досадная ошибка Windows 11 наконец-то исправлена: она надоедала пользователям годами (фото)

Microsoft исправила одну из старых и раздражающих ошибок Windows 11, которая более двух лет затрудняла установку апдейтов системы. Речь идет о некорректной работе кнопки "Обновить и завершить работу".

Многие пользователи Windows 11 сталкивались с ситуацией, когда после выбора опции "Обновить и завершить работу" компьютер устанавливал обновления, но вместо выключения просто перезагружался, возвращая пользователя на экран блокировки. Это заставляло ждать окончания процесса, чтобы вручную выключить ПК, пишет Windows Central.

Ошибка была непостоянной: иногда функция работала корректно, а иногда — нет. Причины такой ненадежности Microsoft так и не объяснила, но спустя годы компания выпустила исправление.

В последних бета-версиях Windows 11 (Dev и Beta Channel) в списке изменений подтвердили, что "исправлена основная проблема, из-за которой "Обновление и завершение работы" не приводило к фактическому выключению вашего ПК".

Теперь функция "Обновить и завершить работу" будет срабатывать правильно Фото: Windows Central

Когда ждать релиза

Патч уже доступен участникам программы предварительной оценки Windows. Ожидается, что для всех остальных пользователей Windows 11 фикс выйдет в ближайшие недели вместе с очередным накопительным обновлением.

