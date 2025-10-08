Прикру помилку Windows 11 нарешті виправлено: вона набридала користувачам роками (фото)

Microsoft виправила одну зі старих і дратівливих помилок Windows 11, яка понад два роки ускладнювала встановлення апдейтів системи. Йдеться про некоректну роботу кнопки "Оновити і завершити роботу".

Багато користувачів Windows 11 стикалися з ситуацією, коли після вибору опції "Оновити і завершити роботу" комп'ютер встановлював оновлення, але замість вимкнення просто перезавантажувався, повертаючи користувача на екран блокування. Це змушувало чекати закінчення процесу, щоб вручну вимкнути ПК, пише Windows Central.

Помилка була непостійною: іноді функція працювала коректно, а іноді — ні. Причини такої ненадійності Microsoft так і не пояснила, але через роки компанія випустила виправлення.

В останніх бета-версіях Windows 11 (Dev і Beta Channel) у списку змін підтвердили, що "виправлено основну проблему, через яку "Оновлення та завершення роботи" не приводило до фактичного вимкнення вашого ПК".

Тепер функція "Оновити і завершити роботу" спрацьовуватиме правильно Фото: Windows Central

Коли чекати релізу

Патч уже доступний учасникам програми попередньої оцінки Windows. Очікується, що для всіх інших користувачів Windows 11 фікс вийде найближчими тижнями разом із черговим накопичувальним оновленням.

