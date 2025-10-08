Обновленный планшет iPad не понравился пользователям, и причина оказалась неожиданной

Планшеты iPad уже заслужили статус культовых гаджетов, подобно и другим продуктам Apple. Новые модели по функционалу догоняют полноценные ноутбуки – и в этом-то и заключается проблема.

Related video

В 2019 году Apple разделила свою мобильную операционную систему на iOS и iPadOS, напоминает slashgear.com. Обновление iPadOS 26 означало большой шаг вперед в смысле многозадачности, но не все оказались к этому готовы. Кто-то, например, не понимает, зачем тогда нужен планшет, если можно просто взять ноутбук. А кому-то не понравились сложности, которыми обставлен новый режим многозадачности.

На предыдущих версиях iPadOS вы могли открывать приложения в полноэкранном режиме, как обычно, поясняет издание, – но быстро использовать Split View для добавления второго приложения или дополнительного окна. Также можно было использовать функцию Slide Over, чтобы отображать небольшие плавающие окна приложений и скрывать их, когда они не нужны.

На iPadOS 26 ничего этого нет. Хотя в "Пункте управления" можно добавить переключатель для быстрого входа и выхода из нового режима оконных приложений, пользователи разочарованы тем, что процесс на самом деле занимает довольно много времени. Тем более, что в предыдущих версиях ОС все можно было выполнить одним жестом смахивания.

В режиме оконных приложений вы можете загружать на экран практически столько приложений, сколько позволяет память вашего iPad. Вы можете изменять их размер и перетаскивать, но с полноэкранным режимом есть проблема. Так как функции Slide Over больше нет, то вам сначала придется запустить приложение, которое автоматически разворачивается на весь экран. А затем с помощью небольшой панели управления можно изменить размер приложения, превратив его в плавающее окно. Как видим, не очень-то удобно.

Еще одна важная претензия – отсутствие уже упомянутого режима Split View. Использование планшета становится похоже на работу на компьютере, – но, как отмечалось выше, люди иногда просто не видят в этом смысла.

Режим разделения экрана тоже не встретил одобрения: пользователи считают его слишком громоздким, и пока что единственным решением является переход на iOS 18, – что, конечно, далеко не идеальный вариант.

Ранее стало известно, что на новых планшетах обнаружились возмутительные ошибки. Люди жаловались, что не могут нормально печатать на своих iPad.