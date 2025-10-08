Оновлений планшет iPad не сподобався користувачам, і причина виявилася несподіваною

Планшети iPad вже заслужили статус культових ґаджетів, подібно й до інших продуктів Apple. Нові моделі за функціоналом наздоганяють повноцінні ноутбуки — і в цьому-то і полягає проблема.

У 2019 році Apple розділила свою мобільну операційну систему на iOS і iPadOS, нагадує slashgear.com. Оновлення iPadOS 26 означало великий крок уперед у сенсі багатозадачності, але не всі виявилися до цього готові. Хтось, наприклад, не розуміє, навіщо тоді потрібен планшет, якщо можна просто взяти ноутбук. А комусь не сподобалися складнощі, якими обставлений новий режим багатозадачності.

На попередніх версіях iPadOS ви могли відкривати додатки в повноекранному режимі, як зазвичай, пояснює видання, — але швидко використовувати Split View для додавання другої програми або додаткового вікна. Також можна було використовувати функцію Slide Over, щоб відображати невеликі плаваючі вікна додатків і приховувати їх, коли вони не потрібні.

На iPadOS 26 нічого цього немає. Хоча в "Пункті управління" можна додати перемикач для швидкого входу і виходу з нового режиму віконних додатків, користувачі розчаровані тим, що процес насправді займає досить багато часу. Тим паче, що в попередніх версіях ОС усе можна було виконати одним жестом змахування.

У режимі віконних додатків ви можете завантажувати на екран практично стільки додатків, скільки дає змогу пам'ять вашого iPad. Ви можете змінювати їхній розмір і перетягувати, але з повноекранним режимом є проблема. Оскільки функції Slide Over більше немає, то вам спочатку доведеться запустити додаток, який автоматично розгортається на весь екран. А потім за допомогою невеликої панелі управління можна змінити розмір програми, перетворивши її на плаваюче вікно. Як бачимо, не дуже-то зручно.

Ще одна важлива претензія — відсутність уже згаданого режиму Split View. Використання планшета стає схожим на роботу на комп'ютері, — але, як зазначалося вище, люди іноді просто не бачать у цьому сенсу.

Режим поділу екрана теж не зустрів схвалення: користувачі вважають його занадто громіздким, і поки що єдиним рішенням є перехід на iOS 18, — що, звісно, далеко не ідеальний варіант.

Раніше стало відомо, що на нових планшетах виявилися обурливі помилки. Люди скаржилися, що не можуть нормально друкувати на своїх iPad.