Друкувати просто неможливо: на нових планшетах виявилися обурливі помилки (відео)

Жодна лінійка не застрахована від зауважень щодо можливих збоїв і помилок, але інколи ці помилки набувають такого масштабу, що не дають нормально користуватися начебто надійним гаджетом.

Набирати текст за допомогою плаваючої клавіатури на останньому iPad Mini 7-го покоління практично неможливо, пише phonearena.com. У деяких додатках, — наприклад, в App Store, — плаваюча клавіатура постійно трясеться. Звичайно, набрати текст у таких умовах не вийде. Проблема помічена не у всіх додатках, але там, де вона є, вона дуже дратує.

Деякі дії на клавіатурі теж не працюють — наприклад, під час спроби довгого натискання на клавішу "." для виклику розширень веб-сайтів, таких як ".com", ".net" та інших, клавіатура збільшується, і виконати дію знову ж таки неможливо.

Як зазначає видання, це вже не перша дратівлива помилка в останніх релізах Apple. До цього експерти фіксували і повну непрацездатність AirDrop між смартфонами нової лінійки iPhone 17 і MacBook (уявіть, що ви намагаєтеся завантажити сотні відео і прикладів фотографій для наших оглядів).

Були й дрібніші, але все одно неприємні інциденти: наприклад, вентилятори MacBook Pro починали працювати, навіть якщо відкрито тільки браузер, а робота MacBook Air після оновлення стала помітно повільнішою.

