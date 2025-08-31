Найкращі планшети для роботи та ігор: які моделі радять обирати у 2025 році (фото)

Планшети вважаються універсальними ґаджетами, і деякі користувачі навіть віддають перевагу їм перед ноутбуками, — тому що планшети легші та зручніші.

Усі провідні виробники смартфонів випускають планшети теж, зазначає zdnet.com. Видання склало власний рейтинг найкращих планшетів 2025 року, і до цього списку дійсно увійшли ключові гравці ринку — і Apple, і Samsung, і Amazon.

Apple iPad (11-го покоління)

Це, на думку експертів, найкращий планшет загалом. Його називають найвигіднішим у лінійці планшетів Apple. До того ж, на початку цього року компанія його оновила, додавши вдвічі більше базової пам'яті порівняно з минулорічною моделлю та більше оперативної пам'яті. Також удосконалений планшет отримав і оновлений процесор A16 Bionic.

Що стосується функцій, то вони такі самі, як і в дорожчих моделей iPad Pro і iPad Air, але в легшому форм-факторі та з 11-дюймовим дисплеєм Liquid Retina True Tone.

Щоправда, цей iPad не оснащений функціями Apple Intelligence і не підтримує новий Apple Pencil Pro. Але якщо для вас це не принципово, то це ваш вибір.

Amazon Fire Max 11

Його обрали найкращим із планшетів Amazon. Виробники забезпечили свій девайс 11-дюймовим дисплеєм, 4 ГБ оперативної пам'яті і 64 ГБ вбудованої пам'яті з підтримкою карт пам'яті microSD об'ємом до 1 ТБ.

Amazon Fire Max 11 Фото: Bridenstine

Це найбільш підходящий варіант для тих, кому потрібен планшет для роботи і розваг.

Samsung Galaxy Tab S10 Ultra

Найкращий планшет Samsung і найкращий вибір для тих, хто шукає планшет на Android.

Samsung Galaxy Tab S10 Ultra Фото: Mashable

Tab S10 Ultra оснащений 14,6-дюймовим дисплеєм Dynamic AMOLED 2X, працює під управлінням Android 14. Бонусом до нього йде стилус Samsung S Pen.

Ця модель може запропонувати 12 ГБ оперативної пам'яті та 256 ГБ вбудованої пам'яті, є підтримка microSD об'ємом до 1 ТБ. А завдяки процесору MediaTek Dimensity 9300+. планшет підтримує і функції штучного інтелекту (наприклад, Sketch-to-Image, Note Assist і Circle to Search).

Раніше експерти назвали найкращі бюджетні планшети 2025 року. Особливою симпатією користувався Galaxy Tab від Samsung — такі планшети порахували хорошими в будь-якому бюджетному сегменті.

Також Фокус писав, що планшети iPad більше не популярні. Як з'ясувалося, компанія Apple стала все більше поступатися китайським виробникам.