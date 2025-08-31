Лучшие планшеты для работы и игр: какие модели советуют выбирать в 2025 году (фото)

Планшеты считаются универсальными гаджетами, и некоторые пользователи даже предпочитают их ноутбукам, – потому что планшеты легче и удобнее.

Все ведущие производители смартфонов выпускают планшеты тоже, отмечает zdnet.com. Издание составило собственный рейтинг лучших планшетов 2025 года, и в этот список действительно вошли ключевые игроки рынка – и Apple, и Samsung, и Amazon.

Apple iPad (11-го поколения)

Это, по мнению экспертов, лучший планшет в целом. Его называют самым выгодным в линейке планшетов Apple. К тому же, в начале этого года компания его обновила, добавив вдвое больше базовой памяти по сравнению с прошлогодней моделью и больше оперативной памяти. Также усовершенствованный планшет получил и обновленный процессор A16 Bionic.

Что касается функций, то они такие же, как и у более дорогих моделей iPad Pro и iPad Air, но в более легком форм-факторе и с 11-дюймовым дисплеем Liquid Retina True Tone.

Правда, этот iPad не оснащен функциями Apple Intelligence и не поддерживает новый Apple Pencil Pro. Но если для вас это не принципиально, то это ваш выбор.

Amazon Fire Max 11

Его выбрали лучшим из планшетов Amazon. Производители снабдили свой девайс 11-дюймовым дисплеем, 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти с поддержкой карт памяти microSD объемом до 1 ТБ.

Amazon Fire Max 11 Фото: The Verge

Это самый подходящий вариант для тех, кому нужен планшет для работы и развлечений.

Samsung Galaxy Tab S10 Ultra

Лучший планшет Samsung и лучший выбор для тех, кто ищет планшет на Android.

Samsung Galaxy Tab S10 Ultra Фото: Mashable

Tab S10 Ultra оснащен 14,6-дюймовым дисплеем Dynamic AMOLED 2X, работает под управлением Android 14. Бонусом к нему идет стилус Samsung S Pen.

Эта модель может предложить 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти, есть поддержка microSD объёмом до 1 ТБ. А благодаря процессору MediaTek Dimensity 9300+. планшет поддерживает и функции искусственного интеллекта (например, Sketch-to-Image, Note Assist и Circle to Search).

Ранее эксперты назвали лучшие бюджетные планшеты 2025 года. Особенной симпатией пользовался Galaxy Tab от Samsung – такие планшеты посчитали хорошими в любом бюджетном сегменте.

Также Фокус писал, что планшеты iPad больше не популярны. Как выяснилось, компания Apple стала все больше уступать китайским производителям.