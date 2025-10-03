Печатать просто невозможно: на новых планшетах обнаружились возмутительные ошибки (видео)

Ни одна линейка не застрахована от замечаний насчет возможных сбоев и ошибок, но иногда эти ошибки приобретают такой масштаб, что не дают нормально пользоваться вроде бы надежным гаджетом.

Набирать текст с помощью плавающей клавиатуры на последнем iPad Mini 7-го поколения практически невозможно, пишет phonearena.com. В некоторых приложениях, – например, в App Store, – плавающая клавиатура постоянно трясется. Конечно, набрать текст в таких условиях не получится. Проблема замечена не во всех приложениях, но там, где она есть, она очень раздражает.

Некоторые действия на клавиатуре тоже не работают – например, при попытке долгого нажатия на клавишу «.» для вызова расширений веб-сайтов, таких как «.com», «.net» и прочих, клавиатура увеличивается, и выполнить действие опять же невозможно.

Как отмечает издание, это уже не первая раздражающая ошибка в последних релизах Apple. До этого эксперты фиксировали и полную неработоспособность AirDrop между смартфонами новой линейки iPhone 17 и MacBook (представьте, что вы пытаетесь загрузить сотни видео и примеров фотографий для наших обзоров).

Были и более мелкие, но все равно неприятные инциденты: например, вентиляторы MacBook Pro начинали работать, даже если открыт только браузер, а работа MacBook Air после обновления стала заметно медленнее.

