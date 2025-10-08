Топ-7 мифов об Android, которым все еще верят в 2025 году: рассказываем правду про ОС

От производительности до камер: эксперты Android Authority собрали факты об устройствах на ОС Android, которые больше не актуальны.

ОС Android значительно изменилась за прошедшие 15 лет. В ранних версиях операционки не было даже таких функций, как мультисенсорный ввод, копирование и вставка или автоповорот экрана. Но все меняется, и некоторые факты об Android больше не соответствуют действительности, пишет androidauthority.com.

Дешевые телефоны Samsung — некачественные

Долгие годы считалось, что доступные Android-смартфоны, как правило, плохи. Бюджетные модели Samsung часто были образцом плохих и дешевых телефонов, например, устройства Galaxy J и Galaxy Pocket. Даже в 2019 году Galaxy A51 имели низкую производительность и разочаровывающее время автономной работы.

Но недорогие телефоны Samsung сегодня действительно хороши. Возможно, они не всегда превосходят конкурентов по характеристикам и функциям, но, как правило, предлагают разумный список характеристик и часто опережают конкурентов в плане обновлений.

Смартфоны Galaxy A 35 Фото: phonearena.com

Камеры Android-фонов проигрывают iPhone

Apple подняла планку качества камер в начале 2010-х, и до сих пор многие считают, что iPhone делает лучшие фотографии. Google также уделила особое внимание качеству снимков, выпустив свои первые смартфоны Pixel еще в 2016 году, и результаты оказались превосходными, пишут эксперты. А приложение Pixel Camera, установленное на недорогие Android-смартфоны, давало возможность пользователям других брендов улучшить качество снимков.

Приложения нужно закрывать после их использования

В первые годы работы Android считалось общепринятым закрывать приложения на телефоне для увеличения времени автономной работы и уменьшения потребления оперативной памяти. Сегодня разработчики ОС реализовали ряд оптимизаций, и пользователям уже не нужно закрывать программы после их использования — это происходит автоматически.

Планшет с ОС Android Фото: Lenovo

Стандартная версия Android имеет скудный набор функций

В прошлые годы оболочки Android от LG и Samsung зачастую предлагали гораздо больше функций, чем стандартная ОС. Среди них были быстрые настройки, поддержка сканеров отпечатков пальцев и функциональность клонов приложений.

Однако за последние 5-6 лет стандартная версия Android была улучшен. Она поддерживает запись экрана, прокрутку скриншотов и режим управления одной рукой, а также инновационные функции, такие как Live Caption и защита от кражи.

Такие оболочки, как One UI, Hyper OS и Oxygen OS, по-прежнему предлагают больше функций, но, справедливости ради, стоит сказать, что чистая Android имеет внушительный набор опций.

Программное обеспечение Samsung — это бардак

В начале 2010-х годов оболочка Samsung Touch Wiz была раздутой и имела кучу ненужных функций. И до сих пор многие считают, что современное ПО Samsung по-прежнему потребляет много ресурсов.

Да, оболочка One UI все еще содержит ненужное ПО, но она не так плоха, как в 2013 году. Более того, производитель опирается на свои дополнительные приложения Good Lock, чтобы предлагать множество функций, не перегружая платформу.

Такие телефоны, как Galaxy A16 и Galaxy A26, обычно не испытывают серьезных проблем со скоростью работы с One UI. Это свидетельствует о прогрессе Samsung, самого Android и аппаратного обеспечения устройств.

ОС Android 16 на смартфоне Фото: androidpolice.com

Смартфоны со временем очень замедлятся

Android-смартфоны в конце 2000-х и начале 2010-х годов часто резко замедлялись после нескольких лет эксплуатации. Возможно, главная причина состояла в отсутствии поддержки функции управления хранилищем TRIM на устройствах Android. Эта проблема привлекла внимание после выхода планшетов Nexus 7, поскольку многие пользователи со временем сообщали о чрезвычайно медленной работе гаджетов. Google внедрила поддержку TRIM в Android 4.3, и это в какой-то степени улучшило долгосрочную производительность.

Android плохо работает на планшетах

Первые Android-планшеты не были особенно удобными, поскольку ранние версии ОС не поддерживали их формат. Конечно, операционка технически могла работать на ранних продуктах, таких как серия Dell Streak и HTC Flyer, но пользовательский интерфейс был неудобен и растянут.

В 2011 году Google выпустила Android Honeycomb — версию ОС для планшетов. Позже в том же году компания выпустила Android Ice Cream Sandwich, которая объединила версии для телефонов и планшетов. Таким образом, пользователям не нужно было беспокоиться о наличии версии Android для телефонов на своих планшетах.

