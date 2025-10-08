Топ-7 міфів про Android, яким усе ще вірять у 2025 році: розповідаємо правду про ОС

Від продуктивності до камер: експерти Android Authority зібрали факти про пристрої на ОС Android, які більше не актуальні.

ОС Android значно змінилася за минулі 15 років. У ранніх версіях операційки не було навіть таких функцій, як мультисенсорне введення, копіювання і вставка або автоповорот екрана. Але все змінюється, і деякі факти про Android більше не відповідають дійсності, пише androidauthority.com.

Дешеві телефони Samsung — неякісні

Довгі роки вважалося, що доступні Android-смартфони, як правило, погані. Бюджетні моделі Samsung часто були зразком поганих і дешевих телефонів, наприклад, пристрої Galaxy J і Galaxy Pocket. Навіть у 2019 році Galaxy A51 мали низьку продуктивність і розчаровує час автономної роботи.

Але недорогі телефони Samsung сьогодні дійсно хороші. Можливо, вони не завжди перевершують конкурентів за характеристиками і функціями, але, як правило, пропонують розумний список характеристик і часто випереджають конкурентів у плані оновлень.

Смартфони Galaxy A 35 Фото: phonearena.com

Камери Android-фонів програють iPhone

Apple підняла планку якості камер на початку 2010-х, і досі багато хто вважає, що iPhone робить найкращі фотографії. Google також приділила особливу увагу якості знімків, випустивши свої перші смартфони Pixel ще в 2016 році, і результати виявилися чудовими, пишуть експерти. А додаток Pixel Camera, встановлений на недорогі Android-смартфони, давав можливість користувачам інших брендів поліпшити якість знімків.

Додатки потрібно закривати після їх використання

У перші роки роботи Android вважалося загальноприйнятим закривати додатки на телефоні для збільшення часу автономної роботи та зменшення споживання оперативної пам'яті. Сьогодні розробники ОС реалізували низку оптимізацій, і користувачам уже не потрібно закривати програми після їх використання — це відбувається автоматично.

Планшет з ОС Android Фото: Lenovo

Стандартна версія Android має мізерний набір функцій

У минулі роки оболонки Android від LG і Samsung часто пропонували набагато більше функцій, ніж стандартна ОС. Серед них були швидкі налаштування, підтримка сканерів відбитків пальців і функціональність клонів додатків.

Однак за останні 5-6 років стандартну версію Android було покращено. Вона підтримує запис екрана, прокрутку скріншотів і режим керування однією рукою, а також інноваційні функції, такі як Live Caption і захист від крадіжки.

Такі оболонки, як One UI, Hyper OS і Oxygen OS, як і раніше, пропонують більше функцій, але, справедливості заради, варто сказати, що чиста Android має значний набір опцій.

Програмне забезпечення Samsung — це бардак

На початку 2010-х років оболонка Samsung Touch Wiz була роздутою і мала купу непотрібних функцій. І досі багато хто вважає, що сучасне ПЗ Samsung, як і раніше, споживає багато ресурсів.

Так, оболонка One UI все ще містить непотрібне ПЗ, але вона не така погана, як у 2013 році. Ба більше, виробник спирається на свої додаткові додатки Good Lock, щоб пропонувати безліч функцій, не перевантажуючи платформу.

Такі телефони, як Galaxy A16 і Galaxy A26, зазвичай не відчувають серйозних проблем зі швидкістю роботи з One UI. Це свідчить про прогрес Samsung, самого Android і апаратного забезпечення пристроїв.

ОС Android 16 на смартфоні Фото: androidpolice.com

Смартфони з часом дуже сповільняться

Android-смартфони наприкінці 2000-х і на початку 2010-х років часто різко сповільнювалися після кількох років експлуатації. Можливо, головна причина полягала у відсутності підтримки функції управління сховищем TRIM на пристроях Android. Ця проблема привернула увагу після виходу планшетів Nexus 7, оскільки багато користувачів з часом повідомляли про надзвичайно повільну роботу гаджетів. Google впровадила підтримку TRIM в Android 4.3, і це якоюсь мірою поліпшило довгострокову продуктивність.

Android погано працює на планшетах

Перші Android-планшети не були особливо зручними, оскільки ранні версії ОС не підтримували їхній формат. Звичайно, операційка технічно могла працювати на ранніх продуктах, таких як серія Dell Streak і HTC Flyer, але призначений для користувача інтерфейс був незручний і розтягнутий.

У 2011 році Google випустила Android Honeycomb — версію ОС для планшетів. Пізніше того ж року компанія випустила Android Ice Cream Sandwich, яка об'єднала версії для телефонів і планшетів. Таким чином, користувачам не потрібно було турбуватися про наявність версії Android для телефонів на своїх планшетах.

Раніше ми писали про те, що оновлений планшет iPad не сподобався користувачам. Планшети iPad вже заслужили статус культових гаджетів, як і інші продукти Apple. Нові моделі за функціоналом наздоганяють повноцінні ноутбуки — і в цьому-то і полягає проблема.