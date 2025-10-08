Батареи из простого льда неожиданно заменили литиевые: как они питают жилые дома

В США набирает популярность технология, охлаждающая целые здания с помощью гигантских "ледяных батарей". Эти системы не только экономят миллионы долларов на электричестве, но и снижают нагрузку на электросети в пиковые часы.

Related video

В больнице Norton Audubon в Кентукки каждую ночь замораживают 280 000 литров воды. Днем этот лед тает, и холодная вода циркулирует по трубам, обеспечивая прохладу в операционных и палатах. Это и есть "ледяная батарея", экономящая энергию, пишет SF Gate.

Как все устроено

Концепция "ледяных батарей" проста. Ночью, когда электричество самое дешевое, система замораживает большие объемы воды в специальных резервуарах. Днем, когда спрос и цены на энергию максимальны, лед начинает таять. Охлажденная вода циркулирует по системе трубопроводов здания, поглощая тепло из помещений. Охлажденный воздух затем подается через вентиляцию, создавая эффект кондиционирования.

Важно, что для таяния льда не требуется энергия, что значительно снижает потребление электричества и нагрузку на сеть в самые жаркие часы. Часто такие системы работают в паре с традиционными кондиционерами, беря на себя основную нагрузку в пиковые моменты.

Сколько это экономит и где применяется

"Ледяные батареи" уже используются в школах, коммерческих и правительственных зданиях. Больница Norton Audubon за первый год эксплуатации такой системы сэкономила на счетах за электричество $278 000, а общая экономия с 2016 года достигла почти $4 млн.

Производители видят огромный потенциал в использовании этой технологии для охлаждения дата-центров, чье энергопотребление стремительно растет из-за бума ИИ. Около 30-40% всей энергии для вычислительных центров выделяется именно на охлаждение, и "ледяные батареи" способны снизить эти затраты. Кроме того, в отличие от литиевых аккумуляторов, "ледяные батареи" пожаробезопасны, что особенно важно для больниц и домов престарелых.

С ростом глобальных температур и спроса на кондиционирование, "ледяные батареи" предлагают устойчивое и экономически выгодное решение. Они смещают пиковое потребление на ночное время, когда в сети много избыточной энергии от тех же ветряков. Это не только снижает расходы конечных потребителей, но и повышает стабильность энергосистемы.

Раньше Фокус писал, что неожиданный источник энергии заменит батареи. Ученые создали алмазно-титановый генератор, создающий электричество благодаря жидкости. Он может заменить привычные батарейки, чтобы их не приходилось постоянно менять.