Батареї з простого льоду несподівано замінили літієві: як вони живлять житлові будинки

У США набирає популярності технологія, що охолоджує цілі будівлі за допомогою гігантських "крижаних батарей". Ці системи не тільки економлять мільйони доларів на електриці, а й знижують навантаження на електромережі в пікові години.

У лікарні Norton Audubon у Кентуккі щоночі заморожують 280 000 літрів води. Вдень цей лід тане, і холодна вода циркулює по трубах, забезпечуючи прохолоду в операційних і палатах. Це і є "крижана батарея", що заощаджує енергію, пише SF Gate.

Як усе влаштовано

Концепція "крижаних батарей" проста. Вночі, коли електрика найдешевша, система заморожує великі об'єми води в спеціальних резервуарах. Вдень, коли попит і ціни на енергію максимальні, лід починає танути. Охолоджена вода циркулює системою трубопроводів будівлі, поглинаючи тепло з приміщень. Охолоджене повітря потім подається через вентиляцію, створюючи ефект кондиціонування.

Важливо, що для танення льоду не потрібна енергія, що значно знижує споживання електрики і навантаження на мережу в найспекотніші години. Часто такі системи працюють у парі з традиційними кондиціонерами, беручи на себе основне навантаження в пікові моменти.

Скільки це економить і де застосовується

"Крижані батареї" вже використовують у школах, комерційних та урядових будівлях. Лікарня Norton Audubon за перший рік експлуатації такої системи заощадила на рахунках за електрику $278 000, а загальна економія з 2016 року досягла майже $4 млн.

Виробники бачать величезний потенціал у використанні цієї технології для охолодження дата-центрів, чиє енергоспоживання стрімко зростає через бум ШІ. Близько 30-40% всієї енергії для обчислювальних центрів виділяється саме на охолодження, і "крижані батареї" здатні знизити ці витрати. Крім того, на відміну від літієвих акумуляторів, "крижані батареї" пожежобезпечні, що особливо важливо для лікарень і будинків для літніх людей.

Зі зростанням глобальних температур і попиту на кондиціонування, "крижані батареї" пропонують стійке й економічно вигідне рішення. Вони зміщують пікове споживання на нічний час, коли в мережі багато надлишкової енергії від тих же вітряків. Це не тільки знижує витрати кінцевих споживачів, а й підвищує стабільність енергосистеми.

