В Windows 11 появилась долгожданная функция: ее давно просили пользователи (фото)

Microsoft добавила в Windows 11 важную опцию, которую владельцы нескольких мониторов ждали с момента дебюта ОС. Теперь центр уведомлений отображается на любом из подключенных дисплеев, а не только на основном.

До сих пор пользователи сталкивались с досадным ограничением: нажать на иконку даты и времени в системном трее и открыть Центр уведомлений можно было только на главным дисплее. На дополнительных мониторах эта область панели задач была неактивна, что заставляло постоянно перемещать курсор на главный экран для просмотра уведомлений, пишет Windows Central.

Это странное ограничение было связано с тем, что панель задач на втором экране была функционально урезанной. Только на приоритетном дисплее она функционировала корректно, в то время как на остальных не поддерживала всплывающие меню, такие как центр оповещений Windows.

Центр уведомлений, открытый на втором мониторе Фото: Windows Central

С релизом обновления KB5065789 эта проблема устранена. В официальном списке изменений говорится: "Функциональность Центра уведомлений теперь доступна на дополнительных мониторах. Чтобы открыть его, выберите дату и время в системном трее на панели задач".

Несмотря на это долгожданное улучшение, в панели задач Windows 11 все еще не хватает некоторых полезных фишек, которые были в предыдущих версиях ОС. Главная из них — невозможность переместить панель к верхнему или боковым краям экрана. В Windows 11 она жестко закреплена внизу.

Тем не менее, тот факт, что Microsoft прислушивается к просьбам пользователей, даже если вторым монитором пользуются немногие, дает надежду на то, что и другие недостатки Windows 11 со временем исправят.

