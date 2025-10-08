У Windows 11 з'явилася довгоочікувана функція: її давно просили користувачі (фото)

Microsoft додала в Windows 11 важливу опцію, на яку власники кількох моніторів чекали з моменту дебюту ОС. Тепер центр повідомлень відображається на будь-якому з під'єднаних дисплеїв, а не тільки на основному.

Досі користувачі стикалися з прикрим обмеженням: натиснути на іконку дати і часу в системному треї та відкрити Центр сповіщень можна було тільки на головному дисплеї. На додаткових моніторах ця область панелі завдань була неактивна, що змушувало постійно переміщати курсор на головний екран для перегляду повідомлень, пише Windows Central.

Це дивне обмеження було пов'язане з тим, що панель завдань на другому екрані була функціонально урізаною. Тільки на пріоритетному дисплеї вона функціонувала коректно, тоді як на інших не підтримувала спливаючі меню, такі як центр сповіщень Windows.

Центр повідомлень, відкритий на другому моніторі Фото: Windows Central

З релізом оновлення KB5065789 цю проблему усунуто. В офіційному списку змін йдеться: "Функціональність Центру повідомлень тепер доступна на додаткових моніторах. Щоб відкрити його, виберіть дату і час у системному треї на панелі завдань".

Незважаючи на це довгоочікуване поліпшення, в панелі завдань Windows 11 все ще не вистачає деяких корисних фішок, які були в попередніх версіях ОС. Головна з них — неможливість перемістити панель до верхнього або бічних країв екрана. У Windows 11 вона жорстко закріплена внизу.

Проте той факт, що Microsoft прислухається до прохань користувачів, навіть якщо другим монітором користується небагато людей, дає надію на те, що й інші недоліки Windows 11 з часом виправлять.

