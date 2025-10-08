Включите сейчас: эти пять скрытых настроек Android делают смартфон удобнее (фото)

В каждом Android-смартфоне есть секретное меню "Для разработчиков", в котором спрятано множество занятных функций. Активировав его, можно визуально ускорить работу системы, изменить масштаб интерфейса и даже сменить локацию.

Чтобы получить доступ к этому меню, нужно зайти в "Настройки" -> "О телефоне" -> "Сведения о ПО" и семь раз нажать на "Номер сборки" (на смартфонах Xiaomi это действие нужно проделать со строкой "Версия MIUI"). После этого в главном меню параметров (либо в разделе "Расширенные настройки") появится пункт "Параметры разработчика", пишет makeuseof.com.

Ускорьте анимации

В системе есть много анимаций, выводящихся при открытии приложений, сворачивании окон, переключении между меню. По умолчанию они обрабатываются с одинаковой скоростью, но ее можно изменить. Найдите в меню "Параметры разработчика" пункты "Анимация окон", "Анимация переходов" и "Длительность анимации". Установите для каждого из них значение 0,5x, и ваш телефон станет ощутимо быстрее и отзывчивее. Их можно и полностью отключить, чтобы задержки исчезли.

Измените масштаб интерфейса

Стандартные настройки позволяют менять только размер шрифта и значков. Но в меню для разработчиков можно изменить масштаб всего интерфейса. Найдите пункт "Минимальная ширина" и измените значение: чем оно выше, тем мельче будут все элементы, и тем больше информации поместится на экране.

Подделайте свою геолокацию

Эта функция способна "обмануть" любое приложение, заставив его думать, что вы находитесь в другой точке мира. Для этого скачайте в Google Play Store любой сервис для подмены GPS (например, Fake GPS location), а затем в меню "Параметры разработчика" найдите пункт "Выбрать фиктивное местоположение" и укажите скачанную программу.

Узнайте реальную частоту обновления экрана

Производители хвастаются экранами на 120 и даже 144 Гц, но в реальности смартфон постоянно меняет герцовку для экономии энергии. Чтобы увидеть, с какой частотой работает экран в данный момент, включите опцию "Показывать частоту обновления". В углу экрана появится счетчик, который будет в реальном времени отображать этот параметр.

Включите отображение касаний

Активируйте опцию "Отображать касания", и каждое ваше нажатий, свайп или перетаскивание будет сопровождаться небольшим кружком. Это полезно, если вы записываете видеоинструкции для кого-то, или просто хотите убедиться, что экран корректно реагирует на ваши действия.

