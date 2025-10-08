Увімкніть зараз: ці п'ять прихованих налаштувань Android роблять смартфон зручнішим (фото)

У кожному Android-смартфоні є секретне меню "Для розробників", в якому заховано безліч цікавих функцій. Активувавши його, можна візуально прискорити роботу системи, змінити масштаб інтерфейсу і навіть змінити локацію.

Related video

Щоб отримати доступ до цього меню, потрібно зайти в "Налаштування" -> "Про телефон" -> "Відомості про ПЗ" і сім разів натиснути на "Номер збірки" (на смартфонах Xiaomi цю дію потрібно виконати з рядком "Версія MIUI"). Після цього в головному меню параметрів (або в розділі "Розширені налаштування") з'явиться пункт "Параметри розробника", пише makeuseof.com.

Прискорте анімації

У системі є багато анімацій, що виводяться під час відкриття додатків, згортання вікон, перемикання між меню. За замовчуванням вони обробляються з однаковою швидкістю, але її можна змінити. Знайдіть у меню "Параметри розробника" пункти "Анімація вікон", "Анімація переходів" і "Тривалість анімації". Встановіть для кожного з них значення 0,5x, і ваш телефон стане відчутно швидшим і чуйнішим. Їх можна і повністю відключити, щоб затримки зникли.

Змініть масштаб інтерфейсу

Стандартні налаштування дають змогу змінювати тільки розмір шрифту і значків. Але в меню для розробників можна змінити масштаб усього інтерфейсу. Знайдіть пункт "Мінімальна ширина" і змініть значення: що воно вище, то дрібнішими будуть усі елементи, і тим більше інформації поміститься на екрані.

Усі згадані пункти налаштувань для розробників Фото: скриншот

Підробіть свою геолокацію

Ця функція здатна "обдурити" будь-який додаток, змусивши його думати, що ви перебуваєте в іншій точці світу. Для цього скачайте в Google Play Store будь-який сервіс для підміни GPS (наприклад, Fake GPS location), а потім у меню "Параметри розробника" знайдіть пункт "Обрати фіктивне місце розташування" та вкажіть завантажену програму.

Дізнайтеся реальну частоту оновлення екрана

Виробники хваляться екранами на 120 і навіть 144 Гц, але в реальності смартфон постійно змінює герцовку для економії енергії. Щоб побачити, з якою частотою працює екран у цей момент, увімкніть опцію "Показувати частоту оновлення". У кутку екрана з'явиться лічильник, який буде в реальному часі відображати цей параметр.

Увімкніть відображення торкань

Активуйте опцію "Відображати торкання", і кожне ваше натискання, свайп або перетягування супроводжуватиметься невеликим кружком. Це корисно, якщо ви записуєте відеоінструкції для когось, або просто хочете переконатися, що екран коректно реагує на ваші дії.

Раніше Фокус наводив топ-7 міфів про Android, яким все ще вірять у 2025 році. Від продуктивності до камер: експерти Android Authority зібрали факти про пристрої на ОС Android, які більше не актуальні.