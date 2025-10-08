Названы две удобнейших ИИ-функции Android от Google: как их включить (фото)

В Android есть две интересных функции на базе искусственного интеллекта от Google. Рассказываем, что умеют Circle to Search и Gemini и как их активировать.

ИИ-фишки стали неотъемлемой частью современных смартфонов. Google предлагает два универсальных инструмента, которые доступны на большинстве Android-устройств и значительно упрощают повседневные задачи, пишет Android Central.

Умный поиск Circle to Search

Когда, например, в соцсетях попадалось фото незнакомого здания или одежды, название которых хочется узнать, раньше приходилось делать скриншот и заходить в "Google Объектив" для поиска. Circle to Search позволяет сделать это гораздо быстрее, не выходя из приложения. Доступны следующие опции:

Мгновенный поиск: Обведите или выделите любой объект на экране (текст, изображение, видео), и Google тут же найдет о нем информацию.

Обведите или выделите любой объект на экране (текст, изображение, видео), и Google тут же найдет о нем информацию. Перевод текста: Выделите текст на иностранном языке на картинке или сайте, и он тут же будет переведен.

Выделите текст на иностранном языке на картинке или сайте, и он тут же будет переведен. Краткие ИИ-сводки: Получайте быстрые ответы и краткие выжимки по теме вашего запроса прямо в нижней части экрана.

Демонстрация Circle to Search Фото: zdnet.com

Функция работает на флагманах Samsung, актуальных моделях Google Pixel, некоторых гаджетах OnePlus и Motorola, а также на многих "бюджетниках" серии Galaxy A. Активировать ее нетрудно. Если у вас жестовая навигация, зажмите и удерживайте полоску внизу экрана. Если вы используете три классические кнопки — зажмите и удерживайте клавишу "Домой". После этого на экране появится анимация, и вы сможете обвести или просто коснуться любого объекта для поиска. На поддерживаемых устройствах Circle to Search включен по умолчанию, и дополнительных настроек не требуется.

Gemini: личный ИИ-ассистент

Gemini — это продвинутый ИИ-помощник от Google, который приходит на смену стандартному "Google Ассистенту" и предлагает больше творческих возможностей. В их числе:

Помощь с текстом: Напишет за вас электронное письмо, пост для соцсетей, составит план на день или напишет стихотворение.

Напишет за вас электронное письмо, пост для соцсетей, составит план на день или напишет стихотворение. Анализ окружения: С помощью камеры может ответить на вопросы о том, что вас окружает. Например, можно навести камеру на фрукт и спросить, как его лучше приготовить. Принимаются и готовые фото из галереи.

С помощью камеры может ответить на вопросы о том, что вас окружает. Например, можно навести камеру на фрукт и спросить, как его лучше приготовить. Принимаются и готовые фото из галереи. Генерация изображений: Создаст уникальную картинку по вашему текстовому описанию.

Создаст уникальную картинку по вашему текстовому описанию. Интеграция с сервисами Google: добавит события в ваш Google Календарь и установит напоминания, может искать информацию в вашей почте Gmail, документах на Google Drive и других приложениях Google.

Возможности ассистента Gemini (иллюстрация) Фото: Google

Чтобы включить Gemini, потребуется пару несложных действий. Для начала нужно скачать соответствующее приложение из магазина Google Play Store. Утилита доступна на всех телефонах с Android 9.0+ и не менее 2 ГБ ОЗУ. После установки программа предложит вам сделать Gemini ассистентом по умолчанию, заменив старый "Google Aссистент". Сделав это, все голосовые запросы будут перенаправлять Gemini.

ИИ вызывается стандартной голосовой командой "Hey Google", либо жестом — свайпом от одного из нижних углов экрана вверх. Чтобы активировать этот жест, зайдите в "Настройки" -> "Система" -> "Навигация" (или "Жесты") и включите опцию "Проведите пальцем, чтобы вызвать ассистента". Отметим, что на смартфонах Samsung с прошивкой One UI 7 и новее этот жест, к сожалению, убрали.

Кроме того, на некоторых флагманах доступна более продвинутая, локальная версия Gemini Nano. Она выполняет вычисления прямо на устройстве, не нуждаясь в интернет-доступе. Это работает на некоторых флагманах, таких как Google Pixel 8/9 и новее, Samsung Galaxy S24, Xiaomi 14T и более свежих моделях брендов.

