Миллионы Android-смартфонов столкнулись с досадной проблемой: как собираются ее решать

При подключении Android-смартфона к внешнему монитору экран часто непропорционально растягивается, и значки на нем становятся огромными, а прокрутка кажется бесконечной. Работать, конечно, можно, но впечатление остается неприятное. Google обещает решить проблему.

Начать решили с самого главного – интернет-браузера Chrome, пишет androidpolice.com. Как отмечает издание со ссылкой на экспертов Android Authority, браузер обновляется так, чтобы автоматически запрашивать десктопную версию веб-сайтов при обнаружении внешнего экрана. То есть, больше не придется вручную нажимать переключатель "Десктопная версия".

Это новшество хорошо сочетается с инициативой Android Desktop Mode, которую Google совершенствует в Android 16 QPR1. Вместо простого дублирования экрана телефона Desktop Mode предоставляет пользователям полноценный интерфейс с изменяемым размером окон.

При подключении к внешнему монитору можно открывать приложения в нескольких окнах, изменять их размер и более комфортно использовать ввод с клавиатуры и мыши.

Пока что функция недоступна по умолчанию. Она скрыта за экспериментальным флажком Chrome под названием "Запросить User-Agent рабочего стола на внешних дисплеях". Чтобы ознакомиться с ней, можно перейти на страницу chrome://flags, найти эту опцию, включить ее и перезапустить браузер. После этого Chrome должен автоматически переключаться в режим рабочего стола при подключении внешнего монитора.

Google уже добавила необходимый код в разрабатываемую сборку Chrome, и специалисты предполагают, что скоро обновление запустится и в стабильных версиях.

