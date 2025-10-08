Мільйони Android-смартфонів зіткнулися з прикрою проблемою: як збираються її вирішувати

При підключенні Android-смартфона до зовнішнього монітора екран часто непропорційно розтягується, і значки на ньому стають величезними, а прокрутка здається нескінченною. Працювати, звичайно, можна, але враження залишається неприємне. Google обіцяє вирішити проблему.

Related video

Почати вирішили з найголовнішого — інтернет-браузера Chrome, пише androidpolice.com. Як зазначає видання з посиланням на експертів Android Authority, браузер оновлюється так, щоб автоматично запитувати десктопну версію веб-сайтів у разі виявлення зовнішнього екрана. Тобто, більше не доведеться вручну натискати перемикач "Десктопна версія".

Це нововведення добре поєднується з ініціативою Android Desktop Mode, яку Google вдосконалює в Android 16 QPR1. Замість простого дублювання екрана телефону Desktop Mode надає користувачам повноцінний інтерфейс зі змінюваним розміром вікон.

Під час під'єднання до зовнішнього монітора можна відкривати додатки в декількох вікнах, змінювати їхній розмір і комфортніше використовувати введення з клавіатури та миші.

Поки що функція недоступна за замовчуванням. Вона прихована за експериментальним прапорцем Chrome під назвою "Запросити User-Agent робочого столу на зовнішніх дисплеях". Щоб ознайомитися з нею, можна перейти на сторінку chrome://flags, знайти цю опцію, увімкнути її та перезапустити браузер. Після цього Chrome має автоматично перемикатися в режим робочого столу при підключенні зовнішнього монітора.

Google вже додала необхідний код у розроблювану збірку Chrome, і фахівці припускають, що скоро оновлення запуститься і в стабільних версіях.

Раніше Фокус повідомляв, що у пошуковика Google з'явився серйозний конкурент. Йшлося про пошук ChatGPT без входу в систему — оскільки компанія OpenAI скасувала початкову вимогу реєстрації, зробивши пошук доступним для всіх.

Також стало відомо, що популярний браузер може назавжди зникнути з ваших смартфонів. Між іншим, під загрозою опинився якраз Google Chrome.