Названо дві найзручніші ШІ-функції Android від Google: як їх увімкнути (фото)

В Android є дві цікаві функції на базі штучного інтелекту від Google. Розповідаємо, що вміють Circle to Search і Gemini та як їх активувати.

ШІ-фішки стали невід'ємною частиною сучасних смартфонів. Google пропонує два універсальних інструменти, які доступні на більшості Android-пристроїв і значно спрощують повсякденні завдання, пише Android Central.

Розумний пошук Circle to Search

Коли, наприклад, у соцмережах траплялося фото незнайомої будівлі або одягу, назву яких хочеться дізнатися, раніше доводилося робити скріншот і заходити в "Google Об'єктив" для пошуку. Circle to Search дає змогу зробити це набагато швидше, не виходячи з програми. Доступні такі опції:

Миттєвий пошук: Обведіть або виділіть будь-який об'єкт на екрані (текст, зображення, відео), і Google одразу ж знайде про нього інформацію.

Обведіть або виділіть будь-який об'єкт на екрані (текст, зображення, відео), і Google одразу ж знайде про нього інформацію. Переклад тексту: Виділіть текст іноземною мовою на зображенні або сайті, і він одразу буде перекладений.

Виділіть текст іноземною мовою на зображенні або сайті, і він одразу буде перекладений. Короткі ШІ-зведення: Отримуйте швидкі відповіді та короткі вичавки за темою вашого запиту прямо в нижній частині екрана.

Демонстрація Circle to Search Фото: zdnet.com

Функція працює на флагманах Samsung, актуальних моделях Google Pixel, деяких гаджетах OnePlus і Motorola, а також на багатьох "бюджетниках" серії Galaxy A. Активувати її неважко. Якщо у вас жестова навігація, затисніть і утримуйте смужку внизу екрана. Якщо ви використовуєте три класичні кнопки — затисніть і утримуйте клавішу "Додому". Після цього на екрані з'явиться анімація, і ви зможете обвести або просто торкнутися будь-якого об'єкта для пошуку. На підтримуваних пристроях Circle to Search увімкнено за замовчуванням, і додаткових налаштувань не потрібно.

Gemini: особистий ШІ-асистент

Gemini — це просунутий ШІ-помічник від Google, який приходить на зміну стандартному "Google Асистенту" і пропонує більше творчих можливостей. Серед них:

Допомога з текстом: Напише за вас електронного листа, пост для соцмереж, складе план на день або напише вірш.

Напише за вас електронного листа, пост для соцмереж, складе план на день або напише вірш. Аналіз оточення: За допомогою камери може відповісти на запитання про те, що вас оточує. Наприклад, можна навести камеру на фрукт і запитати, як його краще приготувати. Приймаються і готові фото з галереї.

За допомогою камери може відповісти на запитання про те, що вас оточує. Наприклад, можна навести камеру на фрукт і запитати, як його краще приготувати. Приймаються і готові фото з галереї. Генерація зображень: Створить унікальну картинку за вашим текстовим описом.

Створить унікальну картинку за вашим текстовим описом. Інтеграція з сервісами Google: додасть події до вашого Google Календаря і встановить нагадування, може шукати інформацію у вашій пошті Gmail, документах на Google Drive та інших додатках Google.

Можливості асистента Gemini (ілюстрація) Фото: Google

Щоб увімкнути Gemini, знадобиться кілька нескладних дій. Для початку потрібно завантажити відповідний додаток з магазину Google Play Store. Утиліта доступна на всіх телефонах з Android 9.0+ і не менше 2 ГБ ОЗП. Після встановлення програма запропонує вам зробити Gemini асистентом за замовчуванням, замінивши старий "Google Асистент". Зробивши це, всі голосові запити будуть перенаправляти Gemini.

ШІ викликається стандартною голосовою командою "Hey Google", або жестом — свайпом від одного з нижніх кутів екрана вгору. Щоб активувати цей жест, зайдіть у "Налаштування" -> "Система" -> "Навігація" (або "Жести") і ввімкніть опцію "Проведіть пальцем, щоб викликати асистента". Зазначимо, що на смартфонах Samsung з прошивкою One UI 7 і новіше цей жест, на жаль, прибрали.

Крім того, на деяких флагманах доступна більш просунута, локальна версія Gemini Nano. Вона виконує обчислення прямо на пристрої, не потребуючи інтернет-доступу. Це працює на деяких флагманах, таких як Google Pixel 8/9 і новіше, Samsung Galaxy S24, Xiaomi 14T і більш свіжих моделях брендів.

