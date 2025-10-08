Батареям из Китая конец: ученые наконец-то нашли 40 млн тонн лития 16 млн лет спустя

Недавно в США открытии месторождение лития в кальдере Макдермитт, спящем вулканическом кратере, расположенном на границе Невады и Орегона. Там обнаружили 40 млн тонн лития, который используется при производстве батарей.

Related video

Залежи лития в данном месторождении начали формироваться более 16 млн лет назад. Литий, как известно, является ключевым компонентом аккумуляторов для электрокаров, смартфонов, систем хранения возобновляемой энергии. И теперь США могут занять лидирующую позицию на рынке, оттеснив конкурентные устройства из Китая, пишет ecoticias.com.

Добыча начнется в 2026 году, и аналитики говорят, что лития хватит для аккумуляторов, выпускаемых в количестве 1000 в год.

Китай, перерабатывающий около 60% мирового объема лития, является основным поставщиком литиевых аккумуляторов. До сих пор Соединенные Штаты добывали лишь малую часть этого ресурса на руднике Сильвер-Пик в Неваде. Благодаря месторождению Макдермитт-Кальдера, ситуация может измениться, говорится в статье.

Литий в Макдермитт-Кальдере содержится в глинистых минералах (в частности, гекторите), которые сложно перерабатывать. Потребуется инфраструктура для его добычи. Но проблема не только в этом. Добыча лития, как правило, наносит вред окружающей среде, а в данном случае есть еще препятствие иного толка. Дело в том, что месторождение расположено на земле, которая принадлежит нескольким индейским племенам. Общественность считает, что рудник может нанести ущерб культурному наследию и нарушить федеральное законодательство.

Для того чтобы США стали независимыми от китайского лития, необходимы значительные инвестиции и сотрудничество с местными сообществами, пишут авторы. Имея 40 млн тонн, накопленных за 16 млн лет, Америка может стать лидером в сфере аккумуляторных технологий.

Ранее мы писали, что создана первая в мире надежная магниевая батарея. Ученые из Университета Тохоку в Японии разработали прототип перезаряжаемой магниевой батареи. В будущем такие аккумуляторы могут заменить литий-ионные.