Батареям із Китаю кінець: учені нарешті знайшли 40 млн тонн літію 16 млн років потому

Нещодавно в США відкрили родовище літію в кальдері Макдермітт, сплячому вулканічному кратері, розташованому на кордоні Невади та Орегона. Там виявили 40 млн тонн літію, який використовується при виробництві батарей.

Поклади літію в цьому родовищі почали формуватися понад 16 млн років тому. Літій, як відомо, є ключовим компонентом акумуляторів для електрокарів, смартфонів, систем зберігання відновлюваної енергії. І тепер США можуть зайняти лідируючу позицію на ринку, відтіснивши конкурентні пристрої з Китаю, пише ecoticias.com.

Видобуток розпочнеться 2026 року, і аналітики кажуть, що літію вистачить для акумуляторів, що випускаються в кількості 1000 на рік.

Китай, який переробляє близько 60% світового обсягу літію, є основним постачальником літієвих акумуляторів. Досі Сполучені Штати видобували лише малу частину цього ресурсу на руднику Сільвер-Пік у Неваді. Завдяки родовищу Макдермітт-Кальдера, ситуація може змінитися, йдеться у статті.

Літій у Макдермітт-Кальдері міститься в глинистих мінералах (зокрема, гекториті), які складно переробляти. Буде потрібна інфраструктура для його видобутку. Але проблема не тільки в цьому. Видобуток літію, як правило, завдає шкоди навколишньому середовищу, а в даному випадку є ще перешкода іншого штибу. Річ у тім, що родовище розташоване на землі, яка належить кільком індіанським племенам. Громадськість вважає, що рудник може завдати шкоди культурній спадщині та порушити федеральне законодавство.

Для того щоб США стали незалежними від китайського літію, необхідні значні інвестиції та співпраця з місцевими спільнотами, пишуть автори. Маючи 40 млн тонн, накопичених за 16 млн років, Америка може стати лідером у сфері акумуляторних технологій.

