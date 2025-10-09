Смартфоны Galaxy получат функцию защиты от мошенников: что приготовила Samsung в One UI 8.5 (видео)

Samsung добавит в свою прошивку долгожданный инструмент автоматической проверки и блокировки спам-звонков на базе ИИ. Он появится в апдейте One UI 8.5 и будет похож на аналогичную опцию Call Screen со смартфонов Google Pixel.

Система будет автоматически отвечать на подозрительные вызовы и фильтровать их без участия пользователя. Это серьезный апгрейд по сравнению с актуальным аналогом функции, требующим подтверждения вручную, пишет Phone Arena.

Ожидается, что функция машинного скрининга звонков дебютирует в начале 2026 года вместе с флагманами серии Galaxy S26. Она предложит пользователям гибкие настройки. Можно будет выбрать, что именно должен проверять робот:

Все входящие вызовы;

Только неизвестные номера;

С подозрением на спам и мошенничество;

Международные номера;

Звонки со скрытых номеров.

Предусмотрена возможность выбора предпочтительного языка для более точного распознавания намерений звонящего. Вдобавок функция доступна даже в режиме "Не беспокоить".

Это нововведение — логичный шаг для Samsung. Ранее компания уже внедрила систему обнаружения голосового фишинга, которая предупреждает о подозрительных вызовах. Теперь же, по примеру Google и Apple, бренд переходит к полной автоматизации процесса, чтобы избавить владельцев Galaxy от назойливых спамеров.

Демонстрация аналогичной опции Call Screen на моделях Pixel

Что еще нового в One UI 8.5

Помимо защиты от спама, обновление One UI 8.5 принесет и другие полезные новшества:

Intelligent Link Assessment: Смартфон научится автоматически переключаться между Wi-Fi и мобильным интернетом в зависимости от того, где в данный момент лучше качество соединения. Алгоритм будет учитывать ваши привычки и скорость передачи данных.

Смартфон научится автоматически переключаться между Wi-Fi и мобильным интернетом в зависимости от того, где в данный момент лучше качество соединения. Алгоритм будет учитывать ваши привычки и скорость передачи данных. Улучшения камеры: Ожидаются кинематографические фильтры для LOG-видео.

Ожидаются кинематографические фильтры для LOG-видео. Изменения в дизайне: Samsung освежит внешний вид интерфейса, сделав иконки более трехмерными, а также переработав многие системные утилиты.

