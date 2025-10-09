Смартфони Galaxy отримають функцію захисту від шахраїв: що приготувала Samsung в One UI 8.5 (відео)

Samsung додасть у свою прошивку довгоочікуваний інструмент автоматичної перевірки та блокування спам-дзвінків на базі ШІ. Він з'явиться в апдейті One UI 8.5 і буде схожий на аналогічну опцію Call Screen зі смартфонів Google Pixel.

Система буде автоматично відповідати на підозрілі виклики і фільтрувати їх без участі користувача. Це серйозний апгрейд порівняно з актуальним аналогом функції, що вимагає підтвердження вручну, пише Phone Arena.

Очікується, що функція машинного скринінгу дзвінків дебютує на початку 2026 року разом із флагманами серії Galaxy S26. Вона запропонує користувачам гнучкі налаштування. Можна буде вибрати, що саме має перевіряти робот:

Усі вхідні виклики;

Тільки невідомі номери;

З підозрою на спам і шахрайство;

Міжнародні номери;

Дзвінки з прихованих номерів.

Передбачена можливість вибору бажаної мови для більш точного розпізнавання намірів абонента. До того ж функція доступна навіть у режимі "Не турбувати".

Це нововведення — логічний крок для Samsung. Раніше компанія вже впровадила систему виявлення голосового фішингу, яка попереджає про підозрілі виклики. Тепер же, за прикладом Google і Apple, бренд переходить до повної автоматизації процесу, щоб позбавити власників Galaxy від настирливих спамерів.

Демонстрація аналогічної опції Call Screen на моделях Pixel

Що ще нового в One UI 8.5

Крім захисту від спаму, оновлення One UI 8.5 принесе й інші корисні нововведення:

Intelligent Link Assessment: Смартфон навчиться автоматично перемикатися між Wi-Fi і мобільним інтернетом залежно від того, де наразі краща якість з'єднання. Алгоритм буде враховувати ваші звички і швидкість передачі даних.

Смартфон навчиться автоматично перемикатися між Wi-Fi і мобільним інтернетом залежно від того, де наразі краща якість з'єднання. Алгоритм буде враховувати ваші звички і швидкість передачі даних. Покращення камери: Очікуються кінематографічні фільтри для LOG-відео.

Очікуються кінематографічні фільтри для LOG-відео. Зміни в дизайні: Samsung освіжить зовнішній вигляд інтерфейсу, зробивши іконки більш тривимірними, а також переробивши багато системних утиліт.

Раніше Фокус писав, чому експерти поки не в захваті від нових камер для смартфонів Samsung. Компанія Samsung залишається монополістом у сфері виробництва сенсорів для камер. Саме її сенсори використовуються в багатьох популярних телефонах — тут і Vivo, і HONOR, і Xiaomi, і, звичайно, самі гаджети Samsung. Тепер компанія анонсувала "абсолютно новий" 200-мегапіксельний сенсор, але експертів ця новина не дуже-то надихнула.