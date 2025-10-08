Представлено нові камери для смартфонів Samsung: чому експерти поки що не в захваті

Компанія Samsung залишається монополістом у сфері виробництва сенсорів для камер. Саме її сенсори використовуються в багатьох популярних телефонах — тут і Vivo, і HONOR, і Xiaomi, і, звичайно, самі гаджети Samsung. Тепер компанія анонсувала "абсолютно новий" 200-мегапіксельний сенсор, але експертів ця новина не дуже-то надихнула.

Related video

Ще до анонсу Samsung підігрівала інтерес заявами, що це "перший у світі сенсор із розміром пікселів лише 0,5 мкм", пише androidauthority.com. Експерти висловлюють сумніви, що новий сенсор дійсно буде кращим за нинішні 200-мегапіксельні камери. Мова про сенсор камери ISOCELL HP5 200MP розміром 1/1,56 дюйма.

Розмір пікселя матриці камери — ключовий фактор, що впливає на якість зображення, пояснюють фахівці. Більші пікселі вловлюють більше світла, і в результаті виходять більш яскраві та чіткі фотографії з меншим рівнем шуму. Тому пишатися супермаленькими пікселями якось дивно.

Samsung стверджує, що ISOCELL HP5 використовує кілька технологій, які допомагають пом'якшити перехід до зменшення розміру пікселів і сенсора. Компанія повідомляє, що сенсор використовує технології фронтальної глибокої ізоляції (FDTI) і подвійного вертикального затвора передачі (D-VTG) для максимального захоплення світла. Але експерти кажуть, що це не нова технологія: D-VTG вже використовували в попередніх 200-мегапіксельних сенсорах, а FDTI з'явився багато років тому.

Однак виробник сенсора камери також повідомляє про використання технології DTI Center Cut (DCC). Заявлено, що ця технологія забезпечує 150%-ве збільшення коефіцієнта перетворення і 40%-ве зниження рівня випадкового шуму. Технологія DCC також повинна поліпшити роботу автофокусування в поєднанні з існуючою системою автофокусування Super QPD.

Інші помітні удосконалення, що компенсують менший розмір пікселя, охоплюють антивідблисковий шар з високим пропуском (High-T), високочутливу DTI і високоточну мікролінзу. Усе це має знизити перешкоди і втрати світла. Тут видання знову зазначає, що наявні сенсори вже оснащені багатьма з цих технологій, а також більшими пікселями (наприклад, 0,64 мкм).

Втім, вирішити всі ці сумніви можна буде вже скоро. Компанія Realme підтвердила, що її майбутній смартфон GT8 Pro оснащений 200-мегапіксельною телефотокамерою з матрицею 1/1,56 дюйма, і, судячи з усього, йдеться якраз про HP5.

Раніше стало відомо, які популярні смартфони Samsung першими отримають важливе оновлення Android 16. Йшлося про флагманську лінійку Galaxy S25.

Також експерти порівняли iPhone Air і Samsung Galaxy S25 Edge і розповіли, який із цих ультратонких смартфонів показав себе краще.